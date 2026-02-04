特朗普再三要索格陵蘭 北約啟動「北極哨兵」計劃加強警戒
撰文：張涵語
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前多次聲稱希望奪取格陵蘭，並指責歐洲盟國未能保護好該島。北約歐洲盟軍最高司令部（SHAPE）發言人2月3日（周二）表示，北約已啟動一項名為「北極哨兵」（Arctic Sentry）的軍事計劃。
路透社報道，歐洲盟軍最高司令部發言人Martin O'Donnell上校證實德國《明鏡周刊》（Spiegel）的報道稱，「北約正籌劃一項名為『北極哨兵』的強化警戒行動。」但他未透露更多細節，因計劃才剛開始。
北約秘書長呂特（Mark Rutte）於1月在達沃斯與特朗普會晤後表示，雙方討論了北約盟國如何共同確保北極安全，範圍不僅涵蓋格陵蘭，還包括在北極擁有領土的七個北約成員國。
丹麥防長波爾森（Troels Lund Poulsen）表示，北約北極行動的軍事規劃正在推進中。他在社交媒體平台X上發文稱：「與北約盟國攜手合作，強化北極與北大西洋地區的安全至關重要。」
歐盟外交專員：美國戰略重點遠離歐洲 北約必須變得更「歐洲化」北約秘書長：歐洲無美國實現自我防衛是「做夢」從格陵蘭到北約：美國已經放棄自由國際秩序 為何歐洲還在堅持？諷北約盟軍戰時遠離前線惹怒英國 特朗普「補鑊」點名讚英軍勇敢