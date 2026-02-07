美媒：伊朗正加速修復「12日戰爭」中遭襲的彈道導彈設施

根據《紐約時報》對衛星影像的分析顯示，伊朗正迅速修復去年在美以空襲中受損的十餘處彈道導彈設施，但對主要遭打擊的核設施僅進行了有限的修復。據悉，在去年6月「12日戰爭」中遭美國或以色列襲擊的約24個地點中，超過一半正在進行重建工作。



《紐約時報》2月6日報道，衛星影像顯示，伊朗在襲擊發生後不久便開始進行導彈設施的修復工作。相較之下，伊朗主要核設施的修復與加固工程僅完成部分進度，且相關作業直至近幾個月才加速推進。

修復進度的差異顯示伊朗已將導彈生產作為其短期優先事項。然而鑑於衛星影像只能提供地面以上的施工畫面，修復工作的全部範圍仍不清楚。

威斯康星州核武軍控項目高級研究員凱夫斯（John Caves）在一封電郵中寫道：「以導彈襲擊威脅以色列及美國在該地區的基地與盟友，是伊朗為阻止核設施再度遭襲所能採取的少數威懾手段之一。」

2025年6月22日，伊朗庫姆，圖為衛星照片顯示德黑蘭重視的福爾多核設施地面全景。（Reuters）

其中，沙赫魯德（Shahroud）導彈試射場的重建速度尤其快。作為伊朗規模最大、最先進的固體燃料導彈生產基地，其在襲擊發生後的幾個月內就恢復了運作。