美國擬償還拖欠聯合國款項 數十億美元欠款首期或數週內「找數」
撰文：張涵語
出版：更新：
美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）2月6日（周五）表示，美國將在幾週內就拖欠聯合國的數十億美元款項支付首期款，同時強調聯合國需要繼續進行改革。
路透社報道，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）此前警告稱，由於拖欠會費，這個擁有193個成員國的組織正面臨「迫在眉睫的財政崩潰」風險，其中大部分欠款來自美國。
對此，沃爾茲稱，「你們很快就會看到首筆款項。這將是我們年度會費中一筆可觀的首期。我認為最終金額尚未確定，但會在幾週內確定。」
聯合國官員表示，截至二月初，美國拖欠常規聯合國預算的款項高達21.9億美元（約171億港元），佔總欠款的95%以上。此外，美國還拖欠當前及過往維和任務的費用24億美元（約188億港元），以及聯合國法庭的4360萬美元（約3.4億港元）。
英媒：中國警告美國 對台軍售或影響特朗普4月訪華米蘭冬奧｜加拿大歌手Tate McRae拍片撐美國隊遭網民鬧爆｜有片美國伊朗官員阿曼舉行核談判 去年空襲伊朗核設施後首次美國批准對朝鮮人道支援事業免制裁 或為兩國關係緩和鋪路