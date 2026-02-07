米蘭冬奧｜加拿大歌手Tate McRae拍片撐美國隊遭網民鬧爆｜有片

2026米蘭冬奧2月6日晚上正式開幕。加拿大流行歌手Tate McRae早前為美國電視台拍攝一段冬奧會開幕式的宣傳片而遭到網民的猛烈抨擊。在影片中，McRae向一隻白色貓頭鷹說：「我有點迷路了。」她其後詢問貓頭鷹如何前往米蘭，在開幕式上與美國隊見面。這段說話讓很多應該是來自加拿大的網民視McRae為「叛徒」。



加拿大流行歌手Tate McRae因拍片撐美國隊遭狠批：

據《加拿大廣播公司》報道，在美國國家廣播公司（NBC）的廣告中，McRae穿上紅色滑雪服出現在山上，對着一隻棲息在冬奧聯合主辦城市科爾蒂納（Cortina）路標上的貓頭鷹說話。

McRae在影片中表示：「我正努力趕往米蘭，參加精彩的開幕式，並與美國隊會合。然後就是周末，美國最優秀的滑冰選手將爭奪金牌，還有[美國高山滑雪運動員]沃恩（Lindsay Vohn）的史詩級復出。之後我會回到美國，觀看第六十屆超級碗（Super Bowl，美式足球聯賽決賽）。」

在貼文下方，有不少網民留言狠批McRae的舉動。一位應該是來自加拿大的網民表示：「再多的錢也無法讓我支持那個威脅我國的國家。」另一位網民則呼籲McRae放棄其加拿大護照。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自2025年重返白宮以來，就聲稱要讓加拿大成為美國的第51個州，又多次向加拿大貨品加徵關稅。特朗普近期亦與加拿大總理卡尼（Mark Carney）不斷「隔空交火」，導致兩國關係緊張。