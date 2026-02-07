加拿大工業部長：中加合資設電動車廠向全球銷售　冀建立供應鏈

加拿大工業部長趙美蘭（Mélanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。



趙美蘭周五（2月6日）接受彭博社訪問時說，麥格納國際（Magna International）、利納馬（Linamar）和馬瑞天國際公司（Martinrea）等加拿大汽車零部件企業已在中國開展業務，可以參與在加拿大設立的合資裝配廠。

她說：「我們相信這些優秀的加拿大公司可以與中國電動車公司合作，打造銷往世界各地的中加合資汽車。」

向中國車企示好的舉動，標誌着加拿大政府立場的轉變。加拿大正尋求降低對美國汽車市場的依賴，並打造更強大的本土汽車產業。加拿大曾指責中國對本國製造商提供不公平補貼，同時也對中國汽車技術提出安全關切。

2025年5月29日，加拿大首都渥太華，工業部長趙美蘭（Melanie Joly）在國會下議院質詢期間發表講話。（Reuters）

趙美蘭說：「我們可在汽車軟件方面找到解決方案，以應對安全關切。我們認為能夠制定與我們在加拿大所能接受和期望一致的勞工標準，並可以通過這些投資在加拿大建立本地供應鏈。」

她稱已就加拿大企業如何與中國向加國汽車行業新投資形成互補展開「積極對話」，而她在上月訪華期間，曾與中國車企比亞迪和奇瑞汽車代表會面。

趙美蘭認為，儘管在加拿大生產的人工成本高於中國，但共同開發的電動車仍具備全球競爭力。她以本田在安大略省生產的價格相對親民的思域車型（Honda Civic）為例，稱「我們總能找到解決辦法」。

2026年1月16日，中國北京，加拿大總理卡尼（Mark Carney）出席晚宴時發表講話。（Reuters）

加拿大吸引中國汽車投資的目標，是總理卡尼（Mark Carney）與中國國家主席習近平推動更廣泛貿易休兵的一部分。今年1月，中國同意開始取消對加拿大農產品徵收的關稅，加拿大則將允許每年最多4.9萬輛中國電動汽車進入加拿大市場，適用最惠國關稅稅率6.1%，遠低於目前的100%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

