加拿大宣布電動車發展新戰略　將擺脫對美依賴與中國合作

加拿大總理卡尼（Mark Carney）2月5日宣布一項電動汽車新戰略，包括提供財政激勵和重啟購車補貼，並表示將與中國合作推動加拿大本土生產和出口電動汽車。此舉是因應業界正承受美國關稅的重壓，當局因而減少對美國的依賴而做出的最新努力。



根據加拿大總理府發布的聲明，加拿大將充分利用現有和新增的貿易協定，包括近期與中國達成的電動汽車合作協議，以促進該領域的大規模投資，實現加拿大汽車出口市場多元化，並將加拿大打造成為全球電動汽車領域的領導者之一。

聲明又指，補貼計劃為期 5年，共耗資 23億加元，凡購買價格不超過 5萬加元的本土生產電動車，最高可獲 5,000加元補貼、混能車補貼最多 2,500加元，補貼金額逐年遞減。政府將同時撥出 30億加元，協助汽車業界在全球開拓新市場。

2026年2月3日，華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump）坐在白宮橢圓形辦公室，對記者發表講話。（Reuters）

特朗普政府去年對加拿大汽車和零件徵收了25%的關稅，這些關稅對加拿大汽車生產造成了衝擊，因為加拿大約90%的汽車出口到美國。

上月14日至17日卡尼訪華，這是加拿大總理8年來首次訪華。隨行人員包括外交、工業、農業、自然資源、國際貿易等多領域內閣成員。當時有分析指，卡尼這次訪華的目的是推動中加雙邊關係整體回暖。無論在能源還是貿易領域，加拿大都亟需拓展新的合作夥伴。