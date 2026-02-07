澳洲發行伊利沙伯二世誕辰百年紀念幣　網民：像史力加

為紀念已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）誕辰100周年，澳洲皇家鑄幣廠（Royal Australian Mint）近期發行兩款新紀念銀幣，分別為五千枚5澳元（約27港元）和三萬枚50澳分（約2.7港元）硬幣。但紀念幣上的女王肖像意外遭到熱議，有不少網民留言稱，幣上肖像與女王本人「毫不相似」，有人甚至直言，「這可能是我見過最難看的錢幣肖像。」



綜合外媒報道，皇家鑄幣廠官網介紹稱，紀念幣融合了女王的皇家標誌 (Royal Cypher)、聖愛德華皇冠 (St. Edward's Crown)，以及輔助領土服務隊 (Auxiliary Territorial Service) 徽章，以代表她的戰時服役。

為紀念已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）誕辰100周年，澳洲皇家鑄幣廠發行兩款新紀念銀幣。（澳洲皇家鑄幣廠官網）

一位網民對紀念幣給出負面評價稱，「大多數肖像都是側面像是有原因的。這枚硬幣看起來就像她剛撞到牆一樣。」另有一位網民評論表示，「若只看那張臉，沒有髮型和珍珠飾品，我絕對猜不出這究竟是誰。」甚至有網民將肖像與著名動畫角色史力加（Shrek），以及已故金像男星羅賓威廉斯（Robin Williams）主演電影《肥媽先生》（Mrs.Doubtfire）的老婦角色「撞樣」。

對於負面評價，皇家鑄幣廠給出解釋稱，「硬幣上的圖案一旦蝕刻在金屬上，就無法完全展現設計的全部美感。」但即便設計遭嘲，皇家澳洲鑄幣廠發言人表示，紀念銀幣幾乎已售罄，僅客服中心與店鋪尚有少量庫存。