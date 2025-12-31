英國王室｜王后卡米拉稱年少時遭陌生男襲擊　稱極憤怒有反擊對方

英國王后卡米拉首次公開講述了她十幾歲時在火車上遭到一名男子襲擊的經歷。在接受BBC採訪時，她回憶起當時的憤怒心情。



路透社報道，她在12月31日播出的關於女性遭受暴力侵害的討論節目中說：「我十幾歲的時候，在火車上遭到襲擊……我記得當時非常憤怒。」

「我當時正在看書，你知道，一個男孩，或者說男人，襲擊了我，我進行了反擊。」

她說她並不認識襲擊她的男子。

現年78歲的卡米拉多年來一直支持致力於消除性暴力和家庭暴力、並為受害者提供支持的慈善機構和事業。

這起襲擊事件最早於9月在《泰晤士報》連載一本關於英國王室的書籍時被報道，但此前白金漢宮並未證實此事。

她告訴BBC：「我記得下了火車，我媽媽看着我說：『你的頭髮怎麼豎起來了？外套上的扣子怎麼不見了？』」

「我當時非常生氣，這件事一直縈繞在我心頭很多年。」

事發時脫鞋猛擊對方「子孫根」 下車即報警 疑犯被捕

書中寫道，這起事件發生在卡米拉大約16、17歲時，當時她正乘坐火車前往倫敦帕丁頓車站。她脫下鞋子，用鞋尖擊打對方的下體。

書中還提到，到達帕丁頓車站後，她指認了襲擊者，隨後他被逮捕。

卡米拉在採訪中並未證實這些細節。

卡米拉是英王查理斯三世的第二任妻子，查理斯三世於2022年登基。

本文獲《聯合早報》授權轉載

