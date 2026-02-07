加拿大法國於格陵蘭首府設領事館　對抗特朗普「奪島」威脅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前多次威脅將奪取格陵蘭。對此，加拿大和法國2月6日（周五）在格陵蘭首府努克開設外交領事館，以示對北約盟國丹麥以及格陵蘭的支持。



綜合外媒報道，加拿大外交部長阿南德（Anita Anand）與加拿大總督西蒙（Mary Simon）一同前往努克為領事館揭幕。

2026年2月6日，加拿大外交部長阿南德（Anita Anand，右2）和加拿大總督西蒙（Mary Simon，左2）出席加拿大駐格陵蘭總領事館在努克的正式開幕儀式。 （Reuters）

阿南德在升旗典禮表示，該領事館象徵加拿大長期致力於「與格陵蘭和丹麥人民站在一起」。加方官員亦稱，領事館的設立也有助於加強雙方在氣候危機和因紐特人權利等議題上的合作。

法國外交部則表示，Jean-Noël Poirier將出任駐格陵蘭總領事，並表示其職責是「深化與格陵蘭在文化、科學和經濟領域的現有合作項目，同時加強與地方政府的政治聯繫」。

2026年2月6日，法國駐丹麥大使帕里索（Christophe Parisot，右）和新任法國駐格陵蘭總領事Jean-Noel Poirier（左）在格陵蘭努克向媒體發表演說。 （Reuters）

特朗普此前多次威脅要接管格陵蘭，甚至在今年1月宣布，將對丹麥和其他7個反對美國接管格陵蘭的歐洲國家加徵關稅。雖然在與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面達成協議後，特朗普撤回關稅威脅，但該「框架協議」的細節至今仍未公開。