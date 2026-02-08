丹麥外相視察格陵蘭　稱美國吞併威脅仍在　重申透過外交解決爭議

丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）周六（2月7日）說，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）企圖吞併格陵蘭島一事上，丹麥目前處於更有利的地位，但他強調，這場危機尚未解決。



法媒報道，拉斯穆森在格陵蘭島首府努克（Nuuk）告訴記者：「我們尚未擺脫危機，也還沒有找到解決方案。不過，與幾週前相比，我們現在的處境好多了。」

拉斯穆森說，「目前沒有威脅，也沒有與歐洲發生貿易戰」，各方一致認為應該以「正常的外交方式」解決這一問題。

自去年重返白宮以來，特朗普一直堅稱，出於安全考慮，華盛頓需要控制格陵蘭島。

特朗普上個月與北約秘書長呂特（Mark Rutte）就未來達成有關格陵蘭島的協議制定框架後，他放棄了吞併格陵蘭島的威脅。

美國、丹麥和格陵蘭已成立工作組，討論華盛頓對於北極地區的安全關切。

2026年1月23日，格陵蘭島努克，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen，右）到訪當地，與格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen，左）會晤。（Reuters）

格陵蘭外交大臣莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）與拉斯穆森一同出席會議，她對各方目前能夠進行直接對話表示歡迎，並補充說會談氣氛友好。

她強調，會談尚未達到預期目標，並表示現在判斷會談走向為時尚早。

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，展板上的地圖顯示，加拿大及格陵蘭均屬於美國。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

儘管丹麥和格陵蘭表示，與特朗普一樣對北極地區安全問題感到擔憂，但他們堅持認為，主權和領土完整是會談中的「紅線」。

當被問及會談中是否尊重了這條紅線時，拉斯穆森表示，他不會透露正在進行的會談細節，但已在會談開始前清晰點明這條紅線，稱「因此，我認為這清楚地表明，在尊重這些紅線的同時找到解決方案是可行。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

