泰國大選今舉行　泰媒提醒選民：穿着球衣投票或違法

泰國2月8日舉行國會選舉。泰媒5日報道指，選民如果穿着足球球衣或帶有號碼的衣服去投票，可能會違反選舉法，因為此類穿着可能被解讀為與選舉相關的宣傳行為。



泰國公共電視台（PBS）報道，根據《2018年（佛曆2561年）國會下議院議員選舉》第79條，泰國在投票日前一天下午時起至投票結束時，禁止一切形式的競選活動，無論這些活動對候選人或政黨有利或有害。

2026年2月8日，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在一個一個投票站投票。（Reuters）

報道指，而帶有數字的服裝，包括足球球衣或印有醒目數字的一般服飾則可能被視為間接拉票，尤其當這些數字與候選人編號或政黨名單編號相同時，更容易被認定違法。同樣地，若服裝上印有影射、針對任何一方的文字內容，包括表達厭惡、貶損或詆毀某政黨的資訊，也可能被認定為製造騷亂或煽動仇恨，適用相同處罰。

在以往的選舉中，投票站工作人員曾要求穿着此類服裝的選民先更換或脫下衣物，方可進入投票。

相關法律第156條規定，任何違反第79條的人，最高可被判處6個月監禁、最高1萬泰銖罰款，或兩者並罰。