泰柬衝突料左右泰國大選　有邊境居民10多年來已走難3次：受夠了

在泰國與柬埔寨接壤的素林府（Surin）和武里南府（Buriram），邊境衝突的陰影長期籠罩當地社區。一些民宅在炮火中毀壞，居民承受重大財產損失，也對可能爆發第三輪衝突深感憂慮。



許多受訪者表明，會在來臨大選優先支持在泰柬邊境問題上採取強硬立場的候選人與政黨。當地人對柬埔寨「侵入泰國領土」產生反柬情緒，顯示民族主義正成為影響泰國東北部邊境地區選情的重要因素。

蘇萬尼（46歲，看護）一家十口住在素林府距離泰柬邊境約30公里的一個小村子，去年7月爆發邊境衝突後，一家人被迫疏散。他們的傳統木屋遭柬埔寨炮彈擊中，是整個村子裏唯一被炸燬的房子。

泰柬衝突下的平民生活▼▼▼

回憶起當時的情況，她眼眶泛紅地說：「起初看到家中起火的照片，卻沒看到當時在家的哥哥，我非常驚慌。我失去了家園，更擔心會失去哥哥。後來得知他平安，我才放下心來，但我們的家園終究沒了，我們一無所有。」

事發四個月後，蘇萬尼一家陷入零收入的窘境，所幸有許多機構和個人捐助物資或善款，幫他們渡過難關。地方政府和紅十字會隨後也協助他們重建家園，一家人去年12月搬進新屋。

泰國人因這場衝突飽受苦難，有的失去家園，甚至失去生命。我希望新政府對柬埔寨採取更強硬措施，徹底解決邊境問題。 蘇萬尼

在距離泰柬邊境約10公里的素林府帕儂東拉克縣，53歲的賽哉說，這10多年來她因邊境衝突疏散過三次，分別在2011、去年7月和12月。去年12月那一次造成她的房子盡毀，損失的家當和收入共約10萬泰銖（約2.4萬港元），生活陷入困境。

賽哉目前暫住親戚家，26歲的女兒則在房子廢墟旁搭起帳篷，與兩隻愛犬住在帳篷裏。賽哉說：「我女兒堅持不離開，但你可以想像每天起牀看到家園被毀的心情嗎？」

我希望新政府能永久關閉所有泰柬邊境口岸，切斷一切與柬埔寨的聯繫，我們真的受夠了。

在素林府和武里南府，許多受訪居民指出，泰柬邊境衝突帶來許多負面影響，促使當地的反柬情緒升温。不少選民表明，將在大選中優先支持在泰柬邊境問題上採取強硬立場的候選人與政黨。

武里南府選民西迪沙格（31歲）告訴《聯合早報》，這次大選他最關注經濟問題，因為「邊境地區的經濟情況很糟糕」，他的收入已無法應付日常開銷。他表明支持看守首相阿努廷（Anutin Charnvirakul）。「我認為，阿努廷在領導過渡政府時的表現相當好，也有信心他能解決泰柬邊境問題。」

民調：泰自豪黨在東北部「依善地區」支持率領先

根據《民族報》（The nation）1月30日報道，一項全國民調顯示，阿努廷領導的泰自豪黨在依善地區（Isaan）以28.58%的支持率領先，為泰黨以25.81%緊隨其後。

泰國東北部20個府統稱為「依善地區」，包括與柬埔寨接壤的素林府和武里南府。這也是2001年以來，為泰黨首次面臨失去依善地區這一票倉的風險。

武里南府普遍被視為泰自豪黨的核心根據地和穩固票倉。素林府在以往選舉中偏向為泰黨，但泰自豪黨近年來明顯崛起，加大了與為泰黨的競爭。

在2023年大選中，為泰黨在依善地區贏得73個議席，領先所有政黨，泰自豪黨則以35席居次。這次依善地區的選情更為激烈，尤其是泰自豪黨憑藉民族主義情緒，以及提出迎合當地選民的經濟政策來吸引選票。

在素林府距離泰柬邊境約10公里的西訕攀村，村長吉昂（54歲）最擔心爆發第三輪邊境衝突。她說，村子約有100個年長者，佔村民總數的六分之一，前兩次疏散「對村民而言是很大的負擔」。吉昂坦言，難以預料會否發生第三次衝突。身為村長，她得未雨綢繆，例如建升級版的防空壕，代替之前的水泥筒，並囑咐村民隨時準備好疏散包，以便必要時能立即疏散。

我希望政府能儘快通過談判解決衝突。我們不想再受苦，人們已經精疲力盡。

受國內因素驅動 泰柬邊境衝突短期內或難平息

邊境地區的選民希望新政府能儘快化解邊境糾紛，帶來持久和平。然而，泰國政治學者認為，泰柬邊境衝突受國內因素驅動，短期內或難平息。朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）政治學教授西里班受訪時說，要實現持久解決方案，需要領導人和公民具備相應的成熟度，共享資源與邊界，尋求互利共贏。

只要兩國領導人繼續利用衝突謀取最大利益，短期內要解決衝突相當困難。

泰國政治學者、《民族報》前總編輯素巴拉則認為，爆發第三輪衝突的概率有六七成，目前只因軍需物資短缺而停火。他指出，泰軍意圖「徹底摧毀柬埔寨軍事力量」而非和平共處，加劇邊境緊張局勢。

阿努廷上周強調，目前沒有跡象表明泰柬將爆發第三輪衝突，公眾應保持冷靜，安全機構也保持高度戒備。

