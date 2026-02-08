涉刺殺俄羅斯軍方高官疑犯杜拜被捕　已交由俄方引渡莫斯科｜有片

俄羅斯聯邦安全局（FSB）2月8日表示，一名涉嫌企圖在6日於莫斯科刺殺俄羅斯總參謀部情報總局（GRU）第一副局長、64歲的阿列克謝耶夫（Vladimir Alekseyev）的男疑犯在阿聯酋杜拜被捕，他現已移交俄方並被引渡至莫斯科。



俄羅斯聯邦安全局簡報案情，稱今次被捕疑犯Lyubomir Korba為俄羅斯公民，在阿聯酋協助下被逮捕並移交俄方，並指明槍擊案中還有兩名同謀，其中一人被捕，另一人潛逃烏克蘭。

俄羅斯聯邦偵查委員會則進一步披露案情並公布案發當日影片，指Korba是烏克蘭裔，在去年12月受基輔情報部門指示下抵達俄羅斯，之後在6日於莫斯科的一棟居民樓中向阿列克謝耶夫連開至少3槍，令事主受重傷並送院搶救。根據FSB最新公布影片可見，疑犯在行刺後步出公寓，並在樓下將兇器棄置在地面積雪後迅速逃離。

俄方認為疑犯是受烏克蘭情報部門指使實施「恐怖襲擊」，旨在破壞俄烏和平談判進程。烏克蘭早前回應，稱烏方與槍擊事件無關。