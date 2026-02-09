貝森特指金市波動涉中國交易失序 出現投機性衝頂回落
撰文：蕭通
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）2月8日受訪時稱，上星期黃金市場劇烈波動，是基於中國交易員造成。他並同時談及美元走強、美股創新高，以及聯儲局縮表與新任主席人選獨立性等看法。
貝森特接受霍士新聞（Fox News）訪問時談及金價變動，認同上星黃金價格的波動，認為與中國市場「有點失序」有關，指中國被逼收緊保證金要求。在其看來，黃金價格看起來像是一次典型的投機性「衝頂回落」（blowoff）。
談到聯儲局政策時，貝森特表示，他預計聯儲局在縮減資產負債表方面會非常謹慎。至於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）出任聯儲局主席，貝森特稱沃什「將非常獨立」，同時也會牢記「聯儲局要對美國人民負責」。
