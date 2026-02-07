金銀唞氣、銅鋁跟機？　大宗商品接力炒　專家逐板塊教路押注後市

當上環的金行門前，市民大排場龍；當白銀狂飆破頂後，一夜急插三成，金銀價格的瘋狂震盪，早已令投資熱情，不單局限在機構投資者的熱切中，而陸續傳導至市民參的蠢蠢欲動。



炒風漸由金銀外溢，市場開始憧憬更廣泛的大宗商品的牛市。而在傳統貴金屬、工業金屬、能源化工、畜牧業的板塊輪動邏輯下，究竟應當選擇怎樣的投資工具，亦有哪些注意事項？兩大專家就各自拆解秘訣，更是齊撐，黃金牛市未完。



渣打續看好黃金 提實物金投資三大注意點

渣打香港財富方案投資策略主管陳正犖表示，今次不可完全沿用，此前牛市的板塊輪動模式，目前還未見及油價、畜牧業等板塊，存在基本面的受惠，因此其對於大宗商品的觀點是繼續看好黃金，技術性看好白銀和金礦股。

先看黃金，渣打最新將黃金今年目標價，升至每盎司5,350美元。近來實物金交易愈趨熱門，陳正犖表示，實物金固然最為傳統穩健，但首先需考慮安保風險，即便是申請銀行保險箱，時下需求都大，故而投資實物最先需考慮存儲條件。

其次，實物金投資亦要遵循低買高賣的投資原則，便存在買賣差價的風險，銀行與金店，乃至不同店鋪之間價差寬窄有別，且從回收渠道而言，許多店鋪未必願意接收其他店鋪的產品，務必需要留意流通的難度。

此外，陳正犖亦提醒稱，時下黃金交易熱門，恐有奸商魚目會珠，用其他金屬塗金假冒，以次充好，尤其是散戶，需要審慎考察實金交易商的商譽。

渣打香港財富方案投資策略主管陳正犖表示，本輪繼續看好黃金，技術性看好白銀和金礦股。（陳葦慈攝）

黃金類基金易操作 惟需留意是否持有實金

第二種熱門投資黃金的渠道，便是通過基金，優點是降低了存儲難度、假冒偽劣以及交易兌售的風險，交易較為容易，流通性亦好。不過正所謂「羊毛出在羊身上」，基金因此多有其他的管理費用，有機會蠶食回報。

陳正犖強調，在選擇黃金概念的基金時，無論是ETF亦或是Mutual Fund（互惠基金），都建議投資者研究這些基金是否真的持有實金，以持有者為佳。因為部分基金其實也是通過衍生工具投資，故而存在其他交易對手的風險，未能達成原本用於避險的理想效果。

2026年2月3日，金價於歷史高位回落後，買賣黃金的商店依舊生意興旺（Reuters）

兩大利好撐金礦股 與白銀同屬技術性機會

對於投資金礦股，他就表示，相較於黃金本身屬於基礎組合的一部分，金礦股屬於技術上的策略。且由於多個市場均有上市金礦股，而投資黃金產品的底層邏輯是對抗風險，因此最好不要把金礦股的選擇，集中在單一市場，宜環球配置。

他解釋稱，目前有兩大利好可支持金礦股升勢，其一是開採成本，目前環球金礦股的平均開採成本，低於每盎司1,700美元，這就意味著企業的利潤率可以持續擴張，盈利預期可期。其二是金礦企業的現金流充裕，甚至部分主要企業自由現金流達到歷史新高，有增加派息的機會。

至於白銀，陳正犖也認為屬技術上的波幅交易，不推薦投資者入手實物白銀，至於其他基金或期貨的交易，他就提醒指白銀波幅更大，需要留心槓桿。

總體而言，對於中等風險承受能力的投資者，今年黃金佔據投資組合的比重，可以去到5%至7%，該比例對應實物黃金或基金，不包括金礦股。而對於更專業的投資者，今年黃金加其他另類資產的倉位，甚至可以去到20%至30%。

美銀亞太區基礎材料及能源研究部主管兼中國研究部聯席主管趙彥琳指出，全年金價的平均水平在每盎司4500美元，波動的區間就為4000至5500美元。

美銀指金價4000美元存支持 惟單日波幅或加劇

美銀亞太區基礎材料及能源研究部主管兼中國研究部聯席主管趙彥琳，同樣指出，黃金牛市未完，但未來數月會存波幅，單日跌3%至7%都屬正常。據其預計，全年金價的平均水平在每盎司4,500美元，波動的區間就為4,000至5,500美元，因此到達5,500美元時可先行獲利離場。

她指出，環球央行在跌市時料都會出手加倉，提供了有力支持。以中國為例，央行外匯儲備中黃金只有6.5%，對比之下，全球的平均水平為18%，而歐洲部分國家的黃金佔比甚至高達80%，因此央行仍有增持空間。

美銀今年整體而言看好金屬板塊，看好包括鋁、黃金、銅、鋰等。（資料圖片）

今年總體看多金屬 工業金屬更宜揀個股

她表示，從短期三只五個月的資金流向上，大宗商品板塊輪動的規律仍然奏效，目前資本市場的表現已經由金銀外溢至銅鋁，乃至化工材料，但長期就未必。

不過該行今年整體而言看好金屬板塊，看好包括鋁、黃金、銅、鋰等。而對於煤炭、礦石等看法就為中性；而因地產基建疲弱，對於水泥、玻璃等材料的表現就看熊。

趙彥琳解釋稱，對於本輪商品牛市，其看好的所有需求都是與電氣化相關的，首位推薦便是鋁。她指出，內地對於電解鋁產能，限制了4500萬噸的紅線，料這將成為去產能最成功的領域之一。且鋁的需求受電網與供電規模影響，AI帶來的用電緊張加持下，鋁已經被市場部分人士當做AI投資的衍生標的。

鑒於電氣化用途，以及在城市建設中的作用，其亦看好銅、鋰的表現。不過由於鋰佔據電池成本的約六成，目前電動車的利潤壓縮，預計鋰在未來兩至三個季度或存在消費面的衝擊，因此更傾向於短期交易。

在投資工具的選擇上，她則指出工業金屬不乏有ETF可選擇，但相對於黃金白銀等貴金屬，她認為工業金屬還是選擇個股為宜，與商品價格的關聯度更高，且波動較加槓桿的交易工具，更為穩陣可控。