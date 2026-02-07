金價大玩過山車　中國搶金潮下有投資者血虧？國際黃金詐騙連爆？

黃金市場1月30日歷史性暴跌後，2月3日開始強力反彈。金價上漲使內地不少地方再次出現「搶金潮」，有金舖還沒營業就大排長龍。



由於有太多人買金，個別金舖開始限號、限時購買；亦有金舖的部份型號金條售罄。有北京阿伯為購10克黃金早起排隊，連等幾日都被告知沒貨，而金舖銷售人員亦都是忙到沒時間吃飯。



金價反彈內地現「搶金潮」 消費者逼爆金舖 北京缺貨惹阿伯怒吼

金價波動：幾家歡樂幾家愁

金價1月30日高位暴跌，創下驚人的跌幅，其後才稍見反彈。據彭博社報道，有居住在杭州的42歲家庭主婦Merry Chen涉足貴金屬市場不足一周，過去她毫無衍生產品交易經驗。但在朋友建議下開啟了期貨帳戶，短短48小時內，原本100萬人民幣的投資就獲利了60%。

然而，1月30日的金價崩盤導致其期貨被強行平倉，最終僅剩下25萬，較巔峰時期縮水了84%。她坦言從沒想過金價波動會這麼激烈，已打算關閉期貨帳戶，這種劇烈程度宛如「去了一趟澳門賭場」。

消費者在金店排隊搶購首飾。（新華社）

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

金價大跌後反升搶購潮持續？外媒記者目擊：北京商場百人排隊購金

金價跳水後，中國黃金消費市場出現抄底與觀望並存的局面。中國多家銀行機構提示理性投資，避免盲目追漲殺跌，並調高投資黃金門檻。

被視為中國黃金消費熱度風向標的北京菜百首飾商場，2月2日湧入不少前來抄底的中國投資者。《聯合早報》記者當天中午抵達商場四樓的投資金條櫃台時，排隊購金的人龍一度達上百人。

中國經濟學者盤和林研判，中國消費者購金熱潮或將迅速降溫，因為國內金價正進入調整期，趨勢已出現逆轉。他指出，中國消費者購金的主要動力就是金價上漲，如今「金價已經發生趨勢性逆轉，此時投資者的做多風險會比較高」。

北京商場黃金櫃檯擠滿顧客。（經濟觀察報）

《中國基金報》引述業內人士分析稱，1月以來黃金市場震蕩加劇，多家銀行上調積存金業務門檻，一方面是響應監管對投資者適當性管理的要求，另一方面也是為保護投資者利益，防止短期內出現非理性追漲行為。

而在金價持續上升的情況下也出現各種「尋金」妙方。

2月4日，有杭州金店老闆表示，近期金飾加工生意火爆，店裡打掃生活垃圾，竟然掃出1700克金粉，價值200萬元（人民幣，下同），隨後引發網絡熱議。不少網民質疑該店涉嫌「偷金」。

對於輿論質疑，該金店老闆回應稱，這是金飾加工的正常損耗，並承諾若顧客成品重量少於來料，會補足差額，「打磨過程中若重量有了變化，會多退少補。」

打掃生財！杭州金店老闆掃店舖垃圾掃出1700克金粉現值200萬

此外，內地部分城市更出現創新「黃金回收ATM機」，讓民眾可透過自助機器完成詢價、檢測、熔煉到付款的全流程，因操作便捷、過程透明而備受青睞。周五（6日），內媒實地走訪上海環球港商場，在2樓見到一台這樣的智能黃金回收機。

機器界面。（極目新聞）

內地部分城市更出現創新「黃金回收ATM機」。（極目新聞）

此外，金價飆升下，也有不少投資者想把手中的囤貨變現，以收割收益。但卻有黃金投資者血本無歸，甚至需要上街抗議。

黃金價格飆漲 但有中國投資者為何血本無歸？

《香港01》此前報道，1月底深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」卻被爆資金鏈斷裂，用戶無法提現及提取自己在平台購買的金料，所涉金額高達133億，引發用戶抗議。有來自義烏的「杰我睿」用戶向《香港01》爆料，目前被騙的用戶已聯合起來，在全國各地報警，希望有高級別的政府部門和官員能夠監管此事。

據《香港01》收到的現場影片顯示，有上百名苦主圍堵在深圳水貝金座的「杰我睿」線下櫃枱，要求「杰我睿」還錢賠償，有不少警察在維護秩序的同時與苦主爆發衝突。

受訪者粟小姐稱，有警察指示工作人員將自己拖拽至電梯，導致她受傷。亦有受害者在微信群中指控，現場一名警察包庇「杰我睿」，該警察甚至向苦主們保證，「杰我睿」一切運轉正常。

有片｜深圳黃金交易平台｢杰我睿｣疑爆煲 百苦主圍水貝爆警民衝突

對於杰我睿事件的法律定性，陝西富能律師事務所副主任付鵬向《新京報》分析，如果平台和用戶之間有買賣合意和實際黃金儲備，僅因經營不善無法兌付，那屬於民事違約；如果平台並沒有黃金金融交易資質，交易模式脫離實物交割本質，則涉嫌非法經營罪；如果平台以黃金交易為幌子，主觀上具有非法佔有目的，那便涉嫌集資詐騙罪。

北京SKP老鋪黃金現搶購熱潮 有人淩晨冒著嚴寒到商場排隊

根據水貝業內人士向《深圳商報》透露，杰我睿並不具備貴金屬期貨交易的資質。若果真如此，公司相信難逃法律責任。

1月28日深圳羅湖發布官方通報，表示已成立工作專班核查事件。1月31日，羅湖區工作專班發布情況通報稱，在工作專班督促下，杰我睿公司處置資產、籌集資金，已啟動兌付。不過據悉，杰我睿提出的兌付方案為每天向每個用戶提供一筆500元的金額和1克金豆子，在減去炒金收益後，賠償用戶成本的2折金額，用戶則需要簽署諒解書。

據《香港01》掌握資訊，多數用戶不願接受杰我睿提出的兌付方案。

有苦主質疑深圳民警為「杰我睿」說話：

黃金狂潮新加坡澳洲都有出現？詐騙案也增多

這股黃金狂潮不止見於中國，在新加坡、泰國、澳洲等地皆有出現。

2026年2月3日在泰國曼谷一家金飾店，大量民眾輪候買賣黃金產品（Reuters）

雖然金價如今較歷史新高的每安士5600美元下滑不少，2月2日在新加坡仍有大量民眾排隊買金，大華銀行（UOB）總部的金條交易室擠滿買家，有70多歲退休市民表示「我來買是因為今天金價下跌了」，她早上9時半取得籌號，6個多小時後仍在等候叫號碼牌。

大華銀行之後更張貼告示稱：「由於需求旺盛，當日購買隊伍號碼牌已全部發放完畢。」

新加坡大華銀行網站設有頁面顯示是否仍有金條產品售賣，截至2月6日，頁面顯示多款產品為「紅點」，即是已售罄（UOB網站截圖）

伴隨著黃金狂潮出現的，還有以買黃金作招徠的詐騙案。美國聯邦政府部門2月2日就公布發現一個涉及金額多達逾4800萬美元（約3.74億港元）的騙案，有3間位於印度的電話中心會派員嘗試致電在美國的長者，遊說他們匯錢買金條，結果有逾650人受害。

為何散戶繼續追貨買金？

隨着美國特朗普（Donald Trump）政府的政策顛覆地緣政治秩序，貴金屬的上升行情在1月達到高峰，但之後金價大玩過山車，在1月30日暴跌，但彭博社（Bloomberg）形容，許多散戶似乎不急於拋售，而是試圖「逢低買進」，他們可能押注於推動金價上漲的驅動因素仍然存在，即是特朗普日益難以預測的政策，以及投資者避開法定貨幣和主權債券的心態。

在澳洲悉尼，民眾在金銀條銷售點外排長龍，20多歲的Alex承認他「損失不少錢」，但仍然前來買金，形容「明天又是新一天」。

2026年2月3日，金價從歷史高位回落後，澳洲悉尼民眾在店外排長龍輪候買賣黃金（Reuters）