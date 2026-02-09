Superbowl｜特朗普缺席超級碗　轟Bad Bunny半場表演「史上最差」

美國體壇盛事美式足球超級碗（Superbowl）2月8日在加州上演，由西雅圖海鷹（Seattle Seahawks ）硬撼新英倫愛國者（New England Patriots），總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）未有一如上屆般親自到場觀戰，但在賽前向兩隊送上祝福。



路透社報道，特朗普向兩隊發出總統致詞，形容超級碗不只是球隊爭奪冠軍，而是反映美國熱情和不屈不撓的獨特美國傳統。

特朗普提到，球員和教練為了美式足球最偉大的一個晚上展現多年的努力、備戰和奉獻；而全國數以百萬計的球迷一同為愛隊打氣及分享歷史一刻，形容每位美國人今天都是球迷。

2025年2月9日，美國路易斯安娜州，圖為特朗普在新奧爾良舉行的超級碗賽事中，聆聽國歌並敬禮。（Reuters）

他希望今次比賽反映美式足球的最優秀一刻和美國精神的持久勝利，並期待最優秀的隊伍獲勝。

特朗普去年曾到新奧爾良（New Orleans）觀賞超級碗賽事，成為首位在任總統出席有關活動。不過他1月接受《紐約郵報》（New York Post）訪問時則表示因為「路程遙遠」而不會出席今屆比賽，同時就波多黎各饒舌歌手Bad Bunny擔任半場表演嘉賓，以及punk天團Green Day的賽前表演感到不滿。

他之後在自家社交平台發文，批評Bad Bunny的表演是「史上最差」，與美國價值不符。