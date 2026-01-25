特朗普「嫌遠」缺席加州超級碗　狠批主辦方邀反特朗普明星表演

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月24日接受《紐約郵報》專訪時表示，將不會出席今年在加州舉辦的、最受美國人受歡迎的體育賽事美式足球超級碗（Super Bowl），他還批評主辦方邀請拉丁饒舌歌手Bad Bunny與著名搖滾樂隊Green Day登台表演的決定糟糕，並直言「我反對他們」。



特朗普在《紐約郵報》專訪中，提及即將在美國西部加州舉行的超級碗，稱Bad Bunny與Green Day宣揚仇恨，形容主辦方邀請他們登台表演的決定糟糕。不過他強調自己缺席今屆超級碗的原因並非此事，而是加州「距離太遠了....（如果）距離短一點的話，我會去的」。

特朗普去年出席於美國南部城市新奧爾良舉行的第59屆超級碗，是首名出席超級碗比賽的現任美國總統，樂壇天后Taylor Swift也有出席。特朗普今次訪問中又憶述自己去年的表現受到歡迎，稱：「我在超級碗上的表現很棒。他們喜歡我」。

2025年2月9日，美國路易斯安娜州，圖為特朗普在新奧爾良舉行的超級碗賽事中，聆聽國歌並敬禮。（Reuters）

Bad Bunny向來公開批評特朗普，例如在去年發布新歌《Nuevayol》的MV中，有一段模仿特朗普聲線對美國移民致歉的虛構講話。Green Day的主唱Billie Joe Armstrong曾公開批評特朗普，並表達支持反對政府移民政策的聲音。