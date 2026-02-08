萬斯冬奧會遭狂噓　傳美媒刪鏡頭遮醜　特朗普：在美不被噓｜有片

美國副總統萬斯（JD Vance）2月7日來到意大利米蘭出席冬奧會開幕儀式，他在美國運動員代表團入場時，被鏡頭掃到，現場即傳來一片噓聲。加拿大廣播公司（CBC）主播當時描述萬斯被噓，美國全國廣播公司（NBC）鏡頭則被指刪除噓聲畫面並降低現場聲音，轉以運動員畫面替代。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對事件表示震驚，稱萬斯在美國不會被噓，但有網民帖出萬斯去年在美國出席活動被噓的畫面表示質疑。



根據現場畫面，當時鏡頭影到美國運動員代表團步入會場，現場可聽見有歡呼聲。不過隨後鏡頭掃到處於觀眾席位上的萬斯，歡呼聲中轉為夾雜有部份噓聲。

不過根據NBC發布在Youtube上的直播畫面顯示，當萬斯出現在鏡頭上時，觀眾並聽不到或被提示有出現任何噓聲的消息，主播只是有提及萬斯的名字。

2026年2月6日，意大利米蘭，米蘭冬季奧運開幕前夕，總理梅洛尼（Giorgia Meloni，右）與到訪的美國副總統萬斯（JD Vance，左）舉行會晤。

不過網上卻瘋傳有關萬斯被狂噓的畫面，而萬斯被狂噓一事有遭到出席冬奧會的美國記者證實。《今日美國》（USA Today）記者Christine Brennan認為在冬奧會開幕儀式上聽到噓聲極為罕見，但今次僅針對萬斯，因美國運動員進場時有歡呼聲，之後才傳來噓聲。

2026年2月7日，意大利米蘭，圖為出席冬奧會開幕儀式的萬斯與他的妻子烏莎。（Reuters）

特朗普在總統專機上被問及此事，他對此表示震驚，但強調美國人喜歡萬斯，而他不會在美國被噓。不過特朗普這一說法遭網民反駁，有人在留言轉帖萬斯在去年3月4日來到美國甘迺迪中心（Kennedy Center）觀看音樂會時，現身一刻遭到狂噓的影片。

甘迺迪中心在去年底被加冠特朗普的名字，變為「特朗普—甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）。此外，特朗普本人也在去年11月觀看美國國家美式足球聯盟（NFL）的常規賽事期間，遭到觀眾狂噓。