伊朗諾貝爾和平獎得主穆罕默迪被加判7年監禁
撰文：韓學敏
出版：更新：
伊朗革命法院2月7日以「集會與勾結」及「反政府宣傳」等罪名，判處2023年諾貝爾和平獎得主穆罕默迪（Narges Mohammadi）額外7年監禁及兩年內部流放。
據穆罕默迪的律師尼利（Mostafa Nili）在社交平台X上確認，馬什哈德的革命法院於2月7日作出判決，處以穆罕默迪六年「集會與勾結」罪、一年半「宣傳」罪及兩年旅行禁令，另加兩年流放至距離德黑蘭約740公里的霍斯夫市（Khosf）。
國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）譴責此判決反映伊朗對異見的「致命鎮壓急遽上升」。
穆罕默迪自2月2日起進行絕食抗議，並於判決後因健康惡化於8日停止。她於去年12月在一場紀念律師阿里科爾迪（Khosrow Alikordi）的活動中被捕。
穆罕默迪此前因「危害國家安全」等罪名已累計被判13年9個月監禁，並曾因心臟病發接受手術。其律師指出，她2024年曾因醫療原因獲短暫假釋，但持續公開抗議，包括支持2022年因頭巾問題引發的全國示威。律師表示期望她能因健康問題獲准保釋就醫。
