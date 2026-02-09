韓國珍島郡守倡從越南等地「進口處女」提高生育率　言論挨轟

韓國全羅南道珍島郡郡守金希洙近日提議，為應對國家人口萎縮問題，應從越南、斯里蘭卡等國「進口處女」；此番言論引起了爭議和外交風波。越南駐首爾使館對此提出正式抗議，以表達強烈不滿。全羅南道政府隨即發表聲明向越南人民與所有女性致歉，坦言有關言論嚴重物化女性，且侵犯人格尊嚴。



綜合韓媒報道，金希洙2月4日於一個探討國內人口危機的座談會上表示，面對低迷生育率、人口斷崖的風險，政府應採取特殊措施應對。他說：「我們應該實施特殊措施，如從越南或斯里蘭卡『進口處女』，並讓她們與農村地區的年輕男性結婚。」

由於座談會採取現場直播，金希洙的發言旋即引起與會者與輿論的強烈譴責。有現場官員立刻提出異議，強調解決人口問題應優先發展產業，不應利用外國人婚姻此類錯誤手段。

金希洙2月4日說：「我們應該實施特殊措施，如從越南或斯里蘭卡『進口處女』，並讓她們與農村地區的年輕男性結婚。」圖為越南胡志明市一名女子2025年4月為官方慶祝活動做準備。(Getty)

全羅南道政府發言人周六表示：「我們對珍島郡郡守的不當發言深表歉意，他的言論對越南人民以及女性造成了深切傷害。」發言人說，金希洙使用「進口」、「處女」等詞，「侵犯人性尊嚴，物化女性」，在任何情況下都「無法被合理化」。

金希洙本人其後也出面道歉，承認自己使用了「粗鄙且不恰當的詞彙」。他在聲明中稱：「在農村與漁村面臨嚴重勞動力短缺的情況下，本意是為了討論支持婚姻移民的制度性措施。」

全羅南道政府發言人表示，金希洙使用「進口」、「處女」等詞，「侵犯人性尊嚴，物化女性」，向越南人民與所有女性致歉。圖為越南河內街頭。(Getty)

韓國是全球生育率最低的國家之一，生育率持續探底，2024年僅為0.75。為挽救低迷人口，當局已推行多種補貼，如在特定區域發放每月15萬韓圜（約800港元）的「農村基本所得」券，惟成效有限。有人口專家警告，假如該國維持目前趨勢，其人口至本世紀末恐近乎腰斬，下降至僅約2700萬人。