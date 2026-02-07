韓國Bithumb誤向用戶發值440億美元比特幣　一度掀拋售潮

韓國加密貨幣交易所Bithumb於2月6日意外向用戶贈送了62萬枚、價值約440億美元（約3400億港元）的比特幣作為活動獎金後，一度引發了該交易所的拋售潮。



路透社及韓聯社7日報道，Bithumb當日原計劃在活動中向用戶發放2000韓圜（約10港元）的小額現金獎勵，但最終獲獎者每人平均至少獲得了2000個比特幣。交易所在誤發比特幣的35分鐘內，限制了受影響用戶的交易和提現。

2025年2月26日，圖為一個設計插圖中帶有比特幣符號的硬幣擺放在呈現下跌趨勢的股價曲線圖前方。（Getty）

Bithumb於7日就事件道歉，表示已追回618,212個比特幣，再追回用戶出售的1,788個比特幣中的93%，至今仍有125個比特幣仍未追回。

Bithumb強調這次事件不是黑客攻擊，與安全漏洞亦無關，是員工在獎勵用戶的支付單位中，誤將「韓圜」輸入為「比特幣」。

2024年11月13日，韓國首爾，一名員工正在韓國加密貨幣交易所Bithumb查看電子顯示器。（Getty）

據Bithumb的圖表，用戶在事件發生後，紛紛拋售收到的新比特幣，導致交易所上的比特幣價格短暫暴跌17%，但價格隨後已回升。