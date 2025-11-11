加拿大喪失「麻疹消除國」地位　疫情持續超過一年

加拿大公共衛生署（PHAC）於11月10日發聲明確認，由於境內麻疹疫情持續傳播超過一年，泛美衛生組織（Pan American Health Organization ）已正式通知，該國喪失「麻疹消除國」地位，為近30年來首次。



圖為2025年10月27日，加拿大艾伯塔省（Alberta）一個健康中心展示海報，呼籲關注麻疹疫情。（Reuters）

新華社報道，加拿大的聲明指出，該國正經歷一場大規模麻疹疫情。疫情始於2024年10月，病例遍及艾伯塔省（Alberta）、卑詩省（British Columbia，又譯作不列顛哥倫比亞省）、安大略省（Ontario）等10省區。

數據顯示，截至10月25日，今年以來累計報告麻疹病例5,138宗，其中確診4,777宗、疑似361宗。其中，艾伯塔省和安大略省各報告1宗死亡。病例以兒童青少年為主，其中45%患者年齡在5至17歲之間、20%在1至4歲之間。尤其值得關注的是，88%患者未曾接種疫苗，僅5%完成兩劑或更多劑次疫苗接種。

泛美衛生組織分管麻疹和風疹事務的機構，在審查相關流行病學和實驗室數據後確認，同一毒株的麻疹病毒在加拿大境內持續傳播超過12個月。根據相關標準，這一情況意味著加拿大已失去「麻疹消除國」地位。而該國曾於1998年宣布消除麻疹。

路透社報道，要被認定為無麻疹國家，須擁有高品質的監測系統，還必須在12個月或更長時間內，沒有同一病毒株的本地傳播病例。報道指出，阿爾伯塔省為疫情重災區之一，目前病例已比高峰期下降逾90%。當地發言人稱，自3月以來，疫苗接種率比去年同期提高了50%。