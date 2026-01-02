美國去年麻疹病例達2065宗　創1992年以來新高

美國2025年累計報告麻疹確診病例2065宗，達1992年以來新高。在美國出現反疫苗風潮的情況下，疾病控制和預防中心（CDC）強調接種麻疹疫苗的重要性。



據去年12月31日釋出的CDC數據，美國該年共報告2065宗麻疹確診病例，其中2041個為本土病例，另有24個為輸入性病例，共有235名患者住院治療，三人死亡。

所有確診病例中，5歲至19歲人群佔比最高，約為42%；住院病例中，5歲以下兒童佔比率最高；約93%的患者未接種麻疹疫苗或疫苗接種情況不明。

圖為2025年2月27日，美國德州拉伯克市（Lubbock）家長帶女兒接種第一劑麻疹疫苗。（Reuters）

麻疹是一種由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道傳染病，主要經呼吸道飛沫傳播和氣霧傳播。感染者在接觸病毒後一兩周內會出現高燒、咳嗽、流涕、眼睛發紅、流淚、皮疹等症狀，病情嚴重時可引發肺炎等併發症甚至導致死亡。

CDC網站介紹，美國在1990年代初麻疹疫情較嚴重，隨後在一系列公共衞生措施作用下，美國於2000年宣布消除麻疹。但近年來，由於出現反疫苗風潮等原因，美國麻疹病例逐漸增多。

圖為2025年2月25日，美國德州塞米諾爾（Seminole）一塊寫著「麻疹檢測」的木牌。（Reuters）

CDC強調，預防麻疹的最佳方法是接種兩劑麻疹疫苗，該疫苗主要以麻疹、腮腺炎、風疹三聯疫苗的形式接種。

本文獲《聯合早報》授權轉載

