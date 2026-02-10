馬克龍警告歐美衝突可能再升級　促歐洲投資戰略領域

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說，歐洲應做好準備應對與美國進一步的衝突，並將最近的「格陵蘭島危機」視為一個警鐘。他呼籲歐洲加大對戰略領域的投資，否則將面臨在美國和中國的競爭中被「淘汰」的風險。



綜合路透社和法媒報道，馬克龍星期二（2月10日）接受多家歐洲報紙訪問時強調，歐洲應該推進長期拖延的經濟改革，並增強歐盟的全球影響力。

在歐盟會議召開前夕，馬克龍倡導「簡化」和「加深」歐盟單一市場，並「實現貿易夥伴關係多元化」。

他還說，歐洲不應將歐美緊張關係的暫時緩和誤認為持久的轉變，儘管格陵蘭島、貿易和技術爭端看似已經結束。

他指美國的「威脅」和「恐嚇」並未結束，並敦促各國不要掉以輕心。

2026年1月20日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席達沃斯論壇全程戴太陽眼鏡（Reuters）

馬克龍對包括《世界報》和《金融時報》等多家報紙說：「當我們看到明顯的侵略行為，我們不應該屈服或試圖達成和解。我認為我們已經嘗試這種策略好幾個月。但行不通。」

馬克龍指特朗普政府「公開反歐洲」，而且尋求「肢解」歐盟。

他還警告說，如果歐盟用《數碼服務法》來監管科技公司，美國總統特朗普可能向歐盟加征進口關稅。「未來幾個月，美國肯定會就數碼監管問題攻擊我們。」

馬克龍指歐盟的公共和私人領域投資每年需要「約1.2萬億歐元」，其中包括綠色與數碼技術、國防和安全領域。

本文獲《聯合早報》授權轉載

