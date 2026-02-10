2026年亞太經合組織第一次高官會開幕式　王毅：APEC合作一馬當先

中共中央政治局委員、外交部長王毅2月10日在廣州出席2026年亞太經合組織（APEC）第一次高官會開幕式並發表致辭。



中國外交部公告指，王毅說，今年是中國第三次，也是時隔12年再次擔任APEC東道主。2001年，APEC成功舉行上海會議，象徵着新世紀亞太合作的再出發。2014年，步入新時代的中國主辦APEC北京會議，各方承諾構建面向未來的亞太夥伴關係，為地區長遠發展和共同繁榮勾畫願景。

王毅稱，當前，面對「亞太發展向何處去」這一時代之問，中國國家主席習近平指，「我們要堅守APEC促進經濟增長、增進人民福祉的初衷，堅持在開放發展中分享機遇、實現共贏，推進普惠包容的經濟全球化，構建亞太共同體。」

他說，為了實現這一目標，要建設繁榮穩定的亞太、開放融通的亞太、普惠包容的亞太，以及和衷共濟的亞太，要秉持APEC宗旨原則，團結協作，砥礪前行，努力開創亞太發展的新時代。

王毅指，中方將「建設亞太共同體，促進共同繁榮」確定為今年辦會主題，將圍繞「開放、創新、合作」三大優先領域推進全年議程。我們要重溫亞太合作初心，着眼APEC未來發展，推動今年領導人會議發表一份方向明確、內容豐富的成果文件。

他表示，積極拓展亞太自貿區建設路徑，推動制定互聯互通升級版藍圖，為區域經濟一體化凝聚更多共識。以創新推動數碼化、智能化、綠色化轉型，打造新增長點，推動亞太可持續發展。兼顧APEC成員多樣性，圍繞與發展相關的治理問題，深化多領域務實合作。

2月1日至10日，亞太經合組織第一次高官會及相關會議在廣州市舉行。此次高官會是中國擔任2026年APEC東道主舉辦的首場正式活動，來自各成員經濟體共1400餘名代表與會。各方圍繞APEC「中國年」主題和三大優先領域深入討論，全面啟動各領域合作，為11月舉行的領導人非正式會議積累成果。