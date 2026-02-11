挪威防長：俄羅斯可能為保護核資產入侵挪威

挪威國防軍總司令表示，無法排除俄羅斯未來入侵挪威的可能性，並暗示莫斯科可能為了保護部署在挪威北部的核資產而對挪威採取行動。



挪威國防軍總司令克里斯托弗森（Eirik Kristoffersen）星期二（2月10日）接受《衛報》專訪時說：「我們不排除俄羅斯為了保護其核能力而侵佔挪威領土，因為核能力是他們現在唯一能真正威脅到美國的手段。」

他坦承俄羅斯在挪威並沒有像在烏克蘭或其他前蘇聯領土那樣的征服野心，但俄羅斯的大部分核武庫位於柯拉半島，距離挪威邊境很近，其中包括核潛艇、陸基導彈、核能力飛機。如果俄羅斯在其他地區與北約發生衝突，這些核武庫將至關重要。

他說：「我們不會排除這種可能性，因為這仍然是俄羅斯的一個選項，以確保他們的核能力，尤其是二次打擊能力得到保護。這是我們在高北地區所設想要應對的局面。」

克里斯托弗森在訪問中也對美國總統特朗普（Donald Trump）關於格陵蘭島和北約盟友在阿富汗戰爭中「躲在前線後方」的言論做出強烈批評，稱「不可接受」。

克里斯托弗森（Eirik Kristoffersen）認為，特朗普作為一位總統，不應該說那些話。（Reuters）

克里斯托弗森說：「他那些話毫無道理。我確信我在阿富汗戰場上的所有美國戰友都深明這點。」

56歲的克里斯托弗森是一名職業軍官，曾多次在阿富汗服役。

「我們絕對在前線。我們執行了各個範圍的任務，從逮捕塔利班領導人到訓練阿富汗人進行監視工作。我們失去了10名挪威軍人。我在那裏失去了朋友。所以我們都認為他說的話完全不合理。」

克里斯托弗森表示「沒有在阿富汗見過特朗普」，指特朗普「根本不瞭解情況」。

他說：「作為一位總統，不應該說那些話，但他的講話並沒有真正影響到我。我最關心的是挪威老兵，以及我們陣亡軍人的家屬。」

