子女為愛潑斯坦一千萬美元遺產受益人　挪威資深外交官辭職

美國富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案文件火燒全球權貴，挪威除了王儲妃

梅特瑪麗特（Crown Princess Mette-Marit）被揭與該名孌童犯關係密切，該國亦有一名高官因醜聞下馬。挪威外交大臣艾德（Espen Barth Eide）周日（2月8日）宣布，因捲入愛潑斯坦醜聞，挪威駐約旦及伊拉克大使尤爾（Mona Juul）請辭。



艾德在聲明中表示：「這是一個正確且必要的決定。尤爾與被定罪的加害者愛潑斯坦的接觸，顯示她判斷力的嚴重缺失。」

2022年4月5日，時任挪威常駐聯合國代表Mona Juul於美國紐約的聯合國總部向聯合國安理會發表演說。（Reuters）

尤爾因涉嫌與愛潑斯坦有關聯遭有關部門展開調查後，2日已遭停職。挪威傳媒引述司法部公開的文件報道，愛潑斯坦死前兩天，立遺囑把1000萬美元留給尤爾及其丈夫羅德-拉森（Terje Rod-Larsen）的兩個孩子。尤爾的丈夫也是外交官。

艾德表示，挪威外交部將在整個審查過程中繼續與尤爾進行對話，了解作為外交部職員，尤爾與愛潑斯坦接觸的範圍。

他還說，在任命新大使之前，約旦大使館將由副大使領導。