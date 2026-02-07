挪威王儲妃就與愛潑斯坦「露骨信息」致歉　曾指對方讓她「心動」

挪威王儲妃梅特瑪麗特（Crown Princess Mette-Marit）2月6日發聲明，就她與已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）之間的關係給挪威王室帶來的困境道歉，並希望向那些對她感到失望的人表示歉意。美國司法部近日公布的文件顯示，梅特瑪麗特曾與愛潑斯坦過從甚密，更曾在郵件中指對方讓她「心動」(you tickle my brain）和稱讚他「迷人」（charming）。



英國《衛報》報道，美國司法部1月30公布大量有關愛潑斯坦案的文件，發現大量梅特-瑪麗特公主與愛潑斯坦之間電郵往來。這些郵件都是在愛潑斯坦承認在佛羅里達州引誘未成年人賣淫等罪行數年後發送的。

挪威王儲妃曾與愛潑斯坦私交甚篤

2025年12月10日，挪威奧斯陸，圖為挪威王儲妃出席2025年度諾貝爾和平獎頒獎儀式。（Getty）

郵件顯示兩人關係密切。梅特-瑪麗特曾在一封郵件中告訴愛潑斯坦，他們應該一起喝茶聚會，因為愛潑斯坦能讓她「心動」，並在其他郵件中稱他「心軟」且「真是個甜心」。

2012年，梅特-瑪麗特稱讚愛潑斯坦「非常迷人」，並詢問「假如一位母親建議用兩個裸體女人扛著衝浪板的圖案作為我15歲兒子的壁紙，這是否不妥？」

同年較早時後，她與愛潑斯坦還就他在巴黎「尋妻」一事進行討論。梅特-瑪麗特表示，巴黎「很適合偷情」，並補充說「斯堪的納維亞人（Scandis，Scandinavian的簡寫，泛指北歐人）更適合做妻子」。

在另一封郵件中，她感謝愛潑斯坦在她身體不適時送來的鮮花，並在郵件末尾寫道「愛你的Mm（梅特瑪麗特名字的簡寫）」。

兩人的電郵往來經常提到見面計劃，而文件顯示，2013年愛潑斯坦不在的時候，她也曾在他位於佛羅里達州棕櫚灘的家中住了四天。

2026年2月6日，挪威王儲妃梅特瑪麗特（Mette-Marit，左）發聲明，就她與已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右）之間的關係給挪威王室帶來的困擾道歉，並希望向那些對她失望的人表示歉意。（Getty）

王儲妃梅特-瑪麗特一周內兩度發聲明致歉

挪威王室6日表示，梅特-瑪麗特王儲妃希望就此事進行更詳細的解釋，但目前無法做到。王室補充說，她處境非常艱難，「希望大家理解她需要時間整理思緒」。

挪威王室亦發布了王儲妃的聲明，這是她一周內發表的第二份聲明，她在聲明中重申對過去與愛潑斯坦交往的深切悔意。

梅特-瑪麗特表示：「我必須向所有被我辜負的人道歉，我和愛潑斯坦之間的一些訊息內容並不代表我想要成為的人。我也為我給王室，特別是國王和王后帶來的困擾道歉。」

雪上加霜的是，梅特-瑪麗特與前夫生下的兒子荷伊比（Marius Borg Hoiby）本週上庭受審，他面臨強姦、家庭虐待、襲擊等38項控罪。

據路透社報道，王儲哈康（Haakon）表示，王儲妃梅特-瑪麗特患有慢性肺病，需要進行肺移植手術。

2026年1月28日，挪威王儲哈康（Prince Haakon，右）和王儲妃瑪麗特（Mette-Marit，左）訪問挪威Fredrikstad圖書館。（Getty）

哈康指：「梅特-瑪麗特想回應事件，但現在她不能。我也告訴她，她現時不適合就事件作出回應。」