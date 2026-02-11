WSJ：特朗普政府考慮扣押運載伊朗石油的油輪　以施壓德黑蘭政權

華爾街日報報道，美國特朗普政府正考慮是否應扣押更多運載伊朗石油的油輪，企圖透過此舉對伊朗政權施加壓力。雖然這可以削弱伊朗的主要收入來源，惟由於潛在的報復風險以及對全球油市的影響，美方暫時尚未採取行動。



報道指，美方如果阻止受到制裁的船隻在伊朗裝載石油，將進一步擴大特朗普針對委內瑞拉所採取的激進策略。不過，此舉有機會面臨諸多挑戰，甚至可能被視為宣戰。有分析指，伊朗或會透過扣押來自美國盟友的油輪或在霍爾木茲海峽佈雷來報復美國，而這些行動很可能導致油價飆升。

美國財政部今年已經對20多艘運送伊朗石油的船隻實施了制裁，使其成為潛在的扣押目標。根據美國能源資訊署的最新預測，雖然假設伊朗的石油生產將保持穩定，但任何針對石油基礎設施的行動或衝突均可能減少中東地區的石油生產和出口。

美國總統特朗普（Donald Trump）2月10日警告，如果未能與伊朗達成協議，將會採取非常強硬的措施。（Reuters）

周二，美國總統特朗普（Donald Trump）接受以色列傳媒訪問時表示，如果未能與伊朗達成協議，將會採取非常強硬的措施。