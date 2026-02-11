美國證實ICE人員將參與2026世界盃保安工作　確保賽事順利舉行

美國移民與海關執法局（ICE）局長萊昂斯（Todd Lyons）2月10日表示，當局將為今年在美國舉辦的世界盃提供保安服務，確保世界盃順利舉辦，並致力保障參賽選手與到場觀眾的安全。



萊昂斯在國會回應議員有關執法人員會否在世界盃舉辦期間照常執法的質詢時，表示ICE是維護世界盃安全的關鍵組成部份，尤其是機構中負責人口販運等刑事調查的國土安全調查局（Homeland Security Investigations）。這個ICE的主要組成機構曾為其他賽事提供保安，例如美國超級碗和奧運會。

美加墨世界盃將於2026年6月至7月於美國、加拿大、墨西哥16座城市舉行，將首次有48支球隊參賽的世界盃。美國國土安全部上月曾表示，美國海關與邊境保護局也將參與2026年世界盃的相關工作，確保賽事期間旅行與活動「安全順暢」。

ICE在早前於美國明尼蘇達州進行的大規模執法行動中，牽涉兩宗命案，被指暴力執法。執法人員在不同日期開展的執法行動中，擊斃白人母親古德（Renee Nicole Nicole Nicole Good）與當地男護士普雷蒂（Alex Pretti），引發巨大爭議，還觸發當地廣泛的反ICE示威。此前，有聲音要求杯葛ICE參與世界盃的保安工作。