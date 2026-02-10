愛爾蘭裔男子在美持工作許可卻被ICE扣留5個月　嘆拘留中心環境差

一名在美國生活長達20年的愛爾蘭裔男子（Seamus Culleton），雖然目前持有效工作許可，卻被美國移民及海關執法局（ICE）拘留5個月，面臨驅逐出境。他向傳媒講述在德州拘留中心的情況骯髒不堪，70人共處一牢房。



《衛報》2月9日報道，卡萊頓原籍愛爾蘭基爾肯尼郡（Kilkenny），2009年透過免簽證計劃進入美國，在90天限期後逾期停留，不過他之後與一名美國公民結婚，開始申請合法永久居留權，期間獲法定豁免，可以合法工作，但在2025年9月，他於波士頓一家五金店購買建材時，在隨機移民檢查中被捕。

被捕後輾轉到過波士頓、紐約州拘留中心，之後又被關押至德州，卡萊頓向《愛爾蘭時報》描述，拘留中心陰冷潮濕、骯髒不堪，70人共處一牢房，且經常因食物不足而發生爭執，形容這「簡直像集中營，人間地獄」。

律師指出，卡萊頓正申請綠卡，且擁有合法工作許可。但由於被拘留，他錯過10月份申請綠卡最終面談機會。

當律師向聯邦法院提出上訴，2名ICE職員則稱，卡萊頓曾在拘留中心簽署同意驅逐出境的文件，卡萊頓否認稱並未簽署過，稱簽名並非他所簽，希望通過筆跡鑑定和訊問影片證明。