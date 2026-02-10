特朗普威脅不開通美加邊境大橋「親中無冰球打」　英媒：特別離譜

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月9日表示，除非加拿大向美國提供「一切補償」並讓美國獲得「應得的公平和尊重」，否則不會開放一座連接美加邊境的大橋開通。他還警告，中加之間更緊密的聯繫將會帶來嚴重的文化後果，包括冰球比賽遭終止、以及史丹利杯（Stanley Cup）被永久取消。



特朗普在Truth Social發文稱：「眾所周知，幾十年來，加拿大對待美國一直非常不公平」，「佔美國的便宜」，除非美國得到充分補償，並且加拿大「以我們應得的公平和尊重」對待美國，否則他不會允許這座大橋開通。

《衛報》報道，他指責前總統奧巴馬（Barack Obama）「愚蠢地」批准這座大橋項目，但卻隻字未提他本人曾在2017年與時任加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）發表聯合聲明，表示支持這一項目。

報道指，特朗普憤怒的原因，似乎是特朗普提高對加拿大進口商品的關稅後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）促成與中國更緊密的貿易關係。特朗普宣稱中國會「將加拿大生吞活剝」，美國只能撿些「殘羹剩飯」。

特朗普還聲稱中國將「徹底摧毀」加拿大國內的冰球運動，並永久取消史丹利杯、即美國國家冰球聯盟（NHL）的冠軍獎盃。報道直言，這一說法「完全沒有事實依據且特別離譜」。