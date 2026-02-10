特朗普威脅阻美加新橋通車　進一步擴大盟友「裂痕」？｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月9日向加拿大發出最新威脅，表示將阻止連接美加的戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge）通車，除非美國獲得「充分補償」，如美方應該擁有該橋「至少一半資產」。這是他針對加拿大發起的最新一輪貿易行動。



美加大橋有何爭議？

戈迪·豪國際大橋以加拿大國家冰球聯盟傳奇人物戈迪·豪（Gordie Howe）命名，橫跨底特律河，連接美國密歇根州底特律（Detroit）與加拿大安大略省溫莎（Detroit）。該大橋於2018年開始建設，原計劃於2026年9月通車，建成後將成為北美最長的斜拉橋、美加規模最大的邊境通道。

圖為2025年2月5日，位於加拿大安大略省溫莎、連接美國密歇根州的戈迪·豪國際大橋（Gordie Howe International Bridge）工地現場。（Reuters）

大橋總投資約47億美元（約367億港元），前期建設費用全部由加拿大政府出資，但大橋所有權歸加拿大和密歇根州共同所有。加方負責該橋未來36年的運營、維護和修復工作。

特朗普近期威脅阻止大橋通車的理由，正是基於對一方出資、雙方共有的特殊合作模式產生質疑。他認為美國（密歇根州）雖擁有部份所有權，但加拿大從建設到運營主導了整個項目。他指責「加拿大擁有橋樑兩端」，抱怨大橋建設過程「幾乎」沒有使用美國產品（如鋼鐵），對美國極不公平，「佔美國便宜」，因此要求重新談判利益分配。

2025年10月7日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在白宮橢圓形辦公室舉行會面。（Reuters）

美加關係近來如何？

美加關係自特朗普政府上任以來急劇惡化。2025年3月，美國基於國家安全等理由對加拿大鋼鋁、汽車等產品加徵25%關稅，並於6月將鋼鋁關稅從25%提高至50%、8月從50%進一步擴大到包含鋼鋁成份的數百種衍生品。

加拿大亦採取相應反制措施，同期對價值約600億美元（約4690億港元）的美國商品（消費品、鋼鐵、鋁、汽車等）徵收25%的附加稅等。

2025年8月，特朗普因一則安大略省贊助的反關稅廣告，在社交媒體上宣布「終止與加拿大的所有貿易談判」。安大略省次日宣布停止播放該廣告，以便恢復美加貿易談判。

關鍵轉折點發生在2025年11月，當時加拿大總理公開宣稱兩國數十年來日益緊密的經濟關係「已經結束」，以回應美國一連串貿易行動。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，左）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）

更引人注目的是，特朗普此前在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）年會上聲稱「加拿大之所以存在全靠美國」，並要求加拿大總理卡尼（Mark Carney）在未來的發言中記住這一點。卡尼1月22日在達沃斯發表演講時公開反駁特朗普的言論，批評美國政策破壞世界秩序，稱加拿大的存在並非「仰賴美國」，加拿大人是「自己國家的主人」。

美國與加拿大是近鄰和傳統盟友，但特朗普反覆稱加拿大應該併入美國，這樣就能避免美國對加拿大產品徵收高額關稅。特朗普還多次把卡尼的前任特魯多稱為「美國第51州州長」。