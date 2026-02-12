以色列加入和平委員會 特朗普晤以總理：與伊朗達成協議是首選
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月11日與到訪的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行會面。特朗普形容兩人的會晤「非常好」，但並未達成任何最終決定。特朗普強調將繼續與伊朗展開談判。內塔尼亞胡在與特朗普會面前，與國務卿魯比奧（Marco Rubio）舉行會晤，並簽署協議加入由特朗普發起的「和平委員會」（Board of Peace）。
內塔尼亞胡在網上發文表示，在與特朗普會晤前，他與國務欽魯比奧在華盛頓的布萊爾賓館（Blair House）舉行會面，並簽署了以色列加入「和平委員會」的文件。
內塔尼亞胡表示以色列已簽署文件加入「和平委員會」：
內塔尼亞胡強調，我們將繼續加強以色列和美國之間牢不可破的聯盟。
內塔尼亞胡其後前往白宮與特朗普舉行閉門會面。
特朗普會後在網上發文表示：「我剛剛與以色列總理內塔尼亞胡及其多位代表舉行了會晤。會晤非常成功，我們兩國之間的牢固關係得以延續。」
特朗普指：「除了我堅持與伊朗繼續談判以期達成協議外，我們並沒有達成任何最終決定。如果能夠（與伊朗）達成協議，我已告知總理，這將是我們的首選。如果無法達成協議，我們只能靜觀其變。」
特朗普發文強調傾向與伊朗繼續談判：
特朗普強調：「上次伊朗認為不達成協議對他們更有利，結果遭到了「午夜鐵鎚」（Midnight Hammer）行動——這對他們來說並非好事。希望這次他們能夠更理性負責。此外，我們還討論了加沙以及整個地區的巨大進展。中東地區確實實現了和平。
