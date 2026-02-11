伊朗最高領袖顧問訪阿曼 討論美伊談判最新進展
撰文：張涵語
出版：更新：
伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）2月10日與阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq）在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）進行會面，討論伊朗與美國核談判的最新進展。雙方亦探討了達成平衡且公正協議的途徑，並強調重返談判桌進行對話與協商的重要性。
阿曼通訊社報道，作為伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）顧問的拉里賈尼，在接受阿曼電視台採訪時表示，與阿曼蘇丹的會晤凸顯雙方在提升雙邊關係方面擁有共同的清晰願景。
拉里賈亦肯定了阿曼在促進伊朗與美國對話方面發揮的關鍵作用，稱其舉措「極具積極意義」。他將此歸功於阿曼對區域利益的精準把握、對過往談判軌跡的深刻理解，以及其前瞻性視野，這些特質使其得以發揮建設性且高效的調解作用。
阿曼上周五主辦關於美伊核計劃的會談，此次會談是2025年6月以色列、美國空襲伊朗核設施之後，美伊兩國首度展開核談判，旨在避免雙方再次爆發重大衝突。
WSJ：特朗普政府考慮扣押運載伊朗石油的油輪 以施壓德黑蘭政權特朗普：假如與伊朗談判破裂 或派第二艘航母打擊群前往中東美國海事管理局：美國商船應遠離伊朗領海與美國再談判之際 伊朗逮捕多名反鎮壓行動改革派人士