美國男星James Van Der Beek離世享年48歲　演Dawson's Creek走紅

曾在90年代憑主演美劇《Dawson's Creek》（又譯：戀愛時代）而走紅的美國男星James Van Der Beek 2月11日因癌症離世，享年48歲。他的妻子在社交平台上宣布了這一消息。



James Van Der Beek的妻子在其IG宣布丈夫的死訊：

James Van Der Beek的妻子Kimberly在Instagram上寫道：「我們摯愛的James Van Der Beek今天早上安詳地離開了我們。他以勇氣、信仰和優雅面對了生命的最後時光。」

她又指：「關於他的遺願、他對人類的愛以及他對時間的敬畏，我們有很多話要說。那些日子終會到來。現在，我們懇請大家尊重我們的隱私，讓我們能夠平靜地哀悼我們摯愛的丈夫、父親、兒子、兄弟和朋友。」

據《時人》雜誌報道，James Van Der Beek在90年代因出演美劇《Dawson's Creek》和電影《情天雨天足球天》（Varsity Blues）而聞名。

James Van Der Beek與妻子育有6名子女，他於2024年11月向《時人》雜誌透露自己被診斷出癌症，並表示他將專注於自身健康和家庭。

他當時表示：「我得了直腸癌，我私下一直在應對這個診斷，並在我了不起的家人的支持下採取措施進行治療。我有理由保持樂觀，我感覺很好。」

+ 1

生於1977年，James Van Der Beek在《Dawson's Creek》飾演男主角Dawson Leery。從1998年到2003年，他與Katie Holmes、Joshua Jackson和Michelle Williams共同出演該劇，共六季。