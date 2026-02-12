美能源部長會見委內瑞拉代總統：將推動委內瑞拉石油產量大幅增長

美國能源部長賴特（Chris Wright）週三在卡拉卡斯與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）會談後，誓言將推動委內瑞拉石油產量「大幅增長」，以此作為「讓美洲再次偉大」計畫的一部分。



賴特是美國對委內瑞拉發動軍事行動以來踏足這個南美國家的美國最高級別官員。

他星期三（2月11日）在與羅德里格斯和石油行業高管的會晤中保證，美國總統特朗普（Donald Trump）「熱忱致力於」改善這兩個昔日敵對國家之間的關係。

羅德里格斯則說，她支持建立「長期富有成效的夥伴關係」，這種夥伴關係對兩國都有利。

2026年2月11日，委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在委內瑞拉首都加拉加斯與美國能源部長賴特舉行會晤。(Reuters)

此前一天，美國政府宣佈頒發一項通用許可證，允許美國油田服務公司在委內瑞拉開展業務。

據美國財政部週二（10日）發佈的聲明，當局頒發的許可證允許美國公司在特定限制條件下，在委國勘探、開發和生產石油和天然氣。這是華盛頓為吸引美企恢復委國龐大原油儲量生產採取的最新舉措。

今年1月，美國已頒發一份通用許可證，允許開展廣泛的原油作業，包括出口、運輸、煉製以及原油的買賣。星期二公佈的這份通用許可證則涵蓋地質測繪、油藏分析，以及其他有助於啟動石油生產的相關工作。

目前，委國的石油日產量接近100萬桶。美國能源資訊署週二說，未來幾個月，委國原油產量可能增長高達20%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

