法國七旬男半世紀全球侵犯89未成年人　警籲各地潛在受害者發聲

法國79歲男子勒弗格勒（Jacques Leveugle）被指在1967年至2022年期間，分別在全球多個國家強姦及性侵89名兒童和青少年，他及後被捕並羈押候審。當局2月11日稱，他們在89宗案件中只確認到約40名受害者的身份，因此他們決定公開疑犯身份，籲全球各地的潛在受害者或目擊者與法國警方聯繫。



法國檢察官提到，勒弗格勒的犯罪橫跨歐亞非多國，從歐洲的德國、瑞士，到非洲的摩洛哥、阿爾及利亞，再到亞洲的菲律賓、印度，以至連南美洲的哥倫比亞，以及法國海外領地新喀里多尼亞（New Caledonia）均曾留下蹤跡。每當他定居下來提供教學或輔導服務時，都會遇到不同的年輕人，並誘騙他們發生性關係。

法國警方整理出勒弗格勒不同時期的居住地及樣貌：

法國檢方表示，勒弗格勒的姪子2023年10月發現了一個屬於前者的一個USB手指，其中包括15卷非常詳盡的照片和文字資料，記錄了他與涉案受害者的「性關係」。法國警方2024年2月展開正式調查，並在同年趁當時居住在摩洛哥的勒弗格勒前往法國探親時將其逮捕。

檢方透露，調查人員透過15卷文本使確認到案件至少有89名受害者，而涉事男童或青少年在1967年至2022年間遭性侵犯時年齡在13至17歲之間。然而，其中有些人只紀錄了名字，令確認受害者身份的工作受阻。因此當局對外展開呼籲，希望能進一步確認受害者身份，或找到未被提到的潛在受害者。

圖為經整合、由法國當局於2026年2月11日釋出疑犯多年來不同時期的照片。（網絡圖片）

另外，勒弗格勒在審訊中承認，他在1974年用枕頭悶死了身患絕症的母親，又在1992年也用枕頭悶死了他92歲的姑姑。當局對這些謀殺事件另展開調查，但由於1993年以前發生的案件已過追溯期限，因此無法提出檢控。