美國駐聯合國大使：華盛頓數週內支付拖欠的會費

美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）周三（2月11日）說，華盛頓將在「數週內」開始支付拖欠聯合國的數十億美元會費，同時繼續推動聯合國改革。



聯合國秘書長古特雷斯上月底警告，各國拖欠會費已使聯合國瀕臨財政崩潰的邊緣。

聯合國長期面臨預算困境，因為一些成員國未能全額繳納強制性會費，另一些成員國則未能按時繳納，迫使聯合國不得不凍結招聘和削減開支。

近幾個月來，特朗普政府削減了對部分聯合國機構的資助，並拒絕或拖欠了一些強制性會費。

美國常駐聯合國代表沃爾茲（Mike Waltz）2026年1月28日在安理會上發表講話。(Reuters)

據報，特朗普政府共拖欠聯合國超過20億美元的會費，這些會費原本用於聯合國的日常運營預算，而用於聯合國維和行動的單獨預算也拖欠了幾乎相同的金額。

沃爾茲上週末告訴路透社，特朗普政府很快將開始支付拖欠的會費，但他沒有透露華盛頓準備支付的具體金額。

聯合國發言人本周早些時候說，「正在等待確切的付款時間和金額。」

沃爾茲星期三（2月11日）強調，美國沒有放鬆對聯合國進行全面改革的要求。「改革必須推進，所以我們將繼續施壓，要求提高效率。我們將繼續要求這些機構在資源更少的情況下，至少完成同樣甚至更多的工作。」

沃爾茲說，特朗普政府非常支持古特雷斯去年啟動的改革議程，但他希望這位聯合國秘書長「能早點啟動這項倡議，而不是等到他任期第九年才開始」。

自特朗普一年多前重返白宮以來，美國已退出包括世界衛生組織在內的多個聯合國機構。

本文獲《聯合早報》授權轉載

