古特雷斯：聯合國遭拖欠會費123億　資金或於7月前耗盡

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）已告知成員國，該組織面臨「迫在眉睫的財政崩潰」風險。英媒1月30日（周五）閱覽的一封信證實了古特雷斯的講法。信中指，拖欠會費和一項強制聯合國退還未使用資金的預算規則是造成這場危機的主要原因。



據路透社報道，古特雷斯曾多次談到聯合國日益惡化的財政危機，但這是他迄今為止發出的最嚴厲的警告。

2026年1月29日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在美國紐約聯合國總部舉行記者會。（Reuters）

古特雷斯在28日致各國大使的信中寫道：「危機正在加深，威脅到項目的執行，並可能導致財政崩潰。而且，這種情況在不久的將來還會進一步惡化。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾表示聯合國擁有「巨大潛力」，但並未充分發揮其潛力。他近日還成立和平委員會（Board of Peace），外界擔心這可能會削弱聯合國這個歷史悠久的國際機構。

聯合國成立於1945年，擁有193個成員國，致力於維護國際和平與安全、促進人權、推動社會經濟發展、協調人道援助。

古特雷斯在信中表示：「一些國家已正式宣布不再繳交會費，而這些會費佔聯合國核定經常預算的很大一部分。」

古特雷斯指，截至2025年底，未繳交費用達到破紀錄的15.7億美元（約123億港元），但他並未指明具體是哪些國家拖欠會費。

古特雷斯坦承：「要么所有成員國都履行其按時足額支付會費的義務，要麼成員國必須從根本上改革我們的財務規則，以防止迫在眉睫的金融崩潰。」

2026年1月29日，美國紐約市，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在聯合國總部舉行新聞發布會，闡述2026年的工作重點。（Reuters）

聯合國官員表示，美國目前拖欠聯合國常規預算21.9億美元（約171億港元），拖欠現役維和任務18.8億美元（約147億元），拖欠以往維和任務5.28億美元（約41億港元）。