澤連斯基簽令允許60歲以上人員服役　烏克蘭戰爭資源或已耗盡

烏克蘭總統澤連斯基2月10日簽署總統令，對《烏克蘭公民在烏克蘭武裝部隊服役規定》作出修改。根據總統令內容，在戰時狀態期間，允許60歲以上人員在通過軍醫委員會體檢並獲得部隊指揮官書面同意的情況下，以合同方式服役，合同期限為一年並可延長一年。

修訂條款同時明確，如戰時狀態終止或取消，上述合同將提前終止，相關軍人依照法律規定退役。總統令還調整了軍銜晉升年限適用範圍、戰時崗位調動限制、軍人跨武裝編制調派程序等管理規定。

這一總統令反映出烏克蘭當下面臨的嚴峻困境，很可能該國可上戰場的青壯年已經打光，兵源出現了嚴重危機，支撐戰爭的最關鍵資源已經枯竭。

戰前烏克蘭境內有4100萬人。但路透社2023年引述的人口估算已經顯示，當時烏克蘭實際控制的地區只剩下2800萬至3200萬人。這其中，有的原本居住在東南部四州，這四州被俄羅斯軍事局部佔領後，通過操縱居民投票，併入了俄羅斯。有的流亡到歐洲各國或其它國家，數量大概有600萬之巨。

根據美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的估計，自2022年2月至2025年12月期間，烏克蘭部隊可能遭受約50萬至60萬人的傷亡，包括陣亡、受傷和失蹤人員，其中陣亡人數約為10萬至14萬。

而根據WarTears數學模型估算，至今已有超過80萬名烏克蘭士兵死亡；死亡、被俘和受傷的烏克蘭士兵總人數約為140萬。（按：美國國防部官員2023年曾指責WarTears網站是由俄羅斯建立，用以取得烏克蘭軍人家屬的資料。）

雖然真實的死傷數據是個謎，但也明顯佔烏克蘭人口非常可觀的一部分。巨大的人員傷亡和居民流失讓烏克蘭兵力捉襟見肘，不得不放寬徵兵年齡，允許60歲以上老人服役。

另一方面，烏克蘭總統澤連斯基上周對記者表示，美國已向烏克蘭和俄羅斯下達了截止到今年6月達成結束戰爭協議的最後期限。澤連斯基在向媒體透露這一消息時說，如果屆時未能達成協議，特朗普政府可能會對戰爭雙方施加壓力以促成協議的達成。