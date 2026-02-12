特朗普威脅民調機構　蓋洛普88年來首次停止追蹤總統支持率

國際調查機構蓋洛普（Gallup）周三（2月11日）向美媒證實，將停止追蹤政治領導人的支持率。蓋洛普結束這項持續88年的做法，正值美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對民調機構發出威脅之際。



特朗普1月在Truth Social上發文稱：「虛假和欺詐性的民調實際上應被視為刑事犯罪。」

《國會山報》引述蓋洛普表示，此舉是「一項更廣泛的、持續努力的一部分，旨在使蓋洛普的所有公共工作與使命保持一致」。

美國總統特朗普2026年1月26日在Truth Social上發文稱：「虛假和欺詐性的民調實際上應被視為刑事犯罪。」（網頁截圖）

當被問及白宮或特朗普政府的任何成員是否對這一轉變提出過任何意見時，蓋洛普一名發言人稱：「這完全是基於蓋洛普自身研究目標和優先事項的戰略調整。我們致力於對影響人們生活的各種問題和狀況進行長期、方法嚴謹的研究。」

蓋洛普民調顯示，自2025年1月特朗普第二任期開始以來，他的支持率持續下滑，從就職典禮時的47%降至2025年12月1日的36%。這一最新數據是蓋洛普開始收集數據以來記錄到的最低總統支持率之一。