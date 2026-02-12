俄羅斯證實已封鎖Whatsapp　建議民眾移至國有應用程式「MAX」

英媒稱俄羅斯正「試圖全面封鎖」境內的WhatsApp應用，並計劃將俄羅斯超過1億的用戶轉移到一款由國家控制的應用程式上後，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）證實俄羅斯已封鎖WhatsApp，並建議民眾改用國營的「MAX」替代。



此前，英國廣播公司（BBC）報道，WhatsApp在聲明中表示：「試圖將超過1億用戶與私密安全的通訊隔離開來，是一種倒退之舉，只會降低俄羅斯民眾的安全。」

2025年6月7日，圖為智能手機屏幕上出現WhatsApp聊天應用程式的標誌。（Getty）

俄羅斯通訊監管機構Roskomnadzor此前已多次警告WhatsApp遵守當地法律。塔斯社（Tass）今年稍早報道稱，WhatsApp預計2026年在俄羅斯被永久封鎖，俄羅斯官員Andrei Svintsov則表示，「如此嚴厲的措施完全合理」。

手機螢幕上顯示着Instagram的標誌和一個社群媒體資料夾，資料夾內有X、Instagram、Facebook、Pinterest、Snapchat、Telegram和WhatsApp應用程式。（Getty）

自Whatsapp母公司Meta於2022年被俄方認定為極端組織以來，Instagram和Facebook等Meta旗下應用程式已在俄羅斯遭封鎖。此前俄羅斯監管機構亦以安全隱患為由，限制Telegram的使用。據估計，Telegram在俄羅斯的用戶數量與WhatsApp相當。