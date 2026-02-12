泰國校園槍擊案1死7傷　警指疑犯偷警槍闖校園　因妹遭罰劫持師生

泰國宋卡府合艾市一間學校2月11日發生一宗槍擊案，一名19歲男疑犯在當日下午闖入校園並劫持師生，造成1死7傷，其中死者為學校校長。疑犯已經被捕。



綜合泰媒報道，事發當地時間下午4時59分，當時名為Khemnan的疑犯手持一把案發前從警方偷來的9毫米手槍闖入校園，並劫持師生作為人質。警方指疑犯先是將人質囚禁在會議室，還逼迫人質帶路前往校長室並劫持校長，直至下午6時15分左右傳來槍聲，警方之後將疑犯逮捕。

校長因重傷送院，醫院之後披露校長於周四凌晨2時因嚴重內傷與大出血不治，指校長胸部與腰部有槍傷，另有7人受傷。

警方指在槍擊案發前的下午4時30分曾接獲一宗襲擊報案，有人被指吸食藥物並暴力襲擊他。警方到場後試圖控制疑犯，不過疑犯持斧頭反抗還追擊警員，甚至打破警車的車窗偷走手槍，最終駕駛電單車逃走前往學校；警方已證實偷槍疑犯與在校園開槍的疑犯是同一人。

2026年2月11日，泰國合艾市，圖為警方拘捕涉嫌在校園槍擊師生的疑犯Khemnan。（Reuters）

警方經初步調查後披露疑犯動機，指事件與疑犯在涉事學校上學的妹妹有關，他的妹妹告知疑犯自己受到學校老師處罰，而疑犯在闖入學校未找到這名老師後就劫持其他師生。

早前有報道指疑犯為18歲，警方之後再更正消息，指認疑犯Khemnan是合艾市一個鄉鎮的居民，無前科但曾接受精神治療，並於去年10月出院。