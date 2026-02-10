泰國大選｜泰自豪黨料迅速組閣確保主導　新執政聯盟或4月底上台

在大選中初步取勝的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）仍不透露盟友傾向和組閣進展，但政府發言人稱，新一屆政府預計4月底開始執政。分析認為，泰自豪黨可能迅速行動組建政府，以確保主導局面。



截至當地時間周一（2月9日）早上完成94%的初步計票結果顯示，泰自豪黨遙遙領先，贏得國會500個議席中的174席，幾乎鎖定勝利；位居其後的分別是人民黨（People's Party，87席）、為泰黨（Pheu Thai Party，58席），以及勇敢道德黨（Klatham Party，56席）。

相關圖輯：泰國大選｜泰自豪黨意外成大贏家 泰柬邊境衝突助力

+ 7

泰自豪黨可能蟬聯執政，意味着政治動盪風險消退，且財政部長承諾將推進現有刺激計劃，推動泰國股市9日上漲4%，創下逾一年來的最高水平。

這是泰國保守派政黨時隔多年首次贏得最多議席。政治分析師那邦（Napon Jatusripitak）指出，這個結果或許可化解泰國政治中反覆出現的困境，即保守勢力在選舉失利後屢屢干預，試圖限制民主進程。

阿努廷稱選舉結果遠超預期 拒絕透露組閣進展

阿努廷（Anutin Charnvirakul）也對泰自豪黨得到的廣泛支持感到驚喜。他9日告訴泰國媒體：「這次結果遠超我的預期。」他認為，泰自豪黨的取勝之道在於自身策略。

泰自豪黨現在須要與其他政黨合作，組建聯合政府。阿努廷拒絕透露組閣進展，聲稱還在等待最終選舉結果出爐，一切必須遵循法律程序及憲法規定。但他告訴記者，泰自豪黨政策方案已準備就緒。

泰國政府發言人9日較後時間則說，新政府預計4月底上台執政。

延伸閱讀：泰女熱戀雙胞胎兄弟 家長不反對 三人睡同床靠溝通決定房事順序

+ 5

分析師：泰自豪黨會迅速組建政府 為泰黨和勇敢道德黨是潛在夥伴

那邦預測泰自豪黨會迅速行動，組建政府，從而確保在政策方向制定和執行中佔據決定地位。為泰黨和勇敢道德黨都是潛在的聯盟夥伴，預計後者會與若干小黨派共同加入聯合政府。

勇敢道德黨內部知情人士9日說，該黨若加入，執政聯盟料可在國會下議院擁有280至290票的穩固多數。

泰國朱拉隆功大學政治學教授提蒂南（Thitinan Pongsudhirak）向《聯合早報》分析，泰自豪黨與為泰黨近年因個人恩怨及聯盟內訌積怨頗深，若泰自豪黨不把為泰黨吸納進入政府，讓為泰黨、人民黨和民主黨聯手，將對泰自豪黨的執政聯盟形成強大的反對力量。

泰自豪黨曾與為泰黨結盟，但2025年泰柬邊境爭端期間，泰國前首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）的電話錄音外泄後，雙方中止合作。

阿努廷承諾將推進泰柬邊境築牆計劃

泰柬邊境衝突掀起泰國強烈民族情緒，阿努廷也將本次勝利歸功於人民的強烈愛國主義情懷。他承諾繼續推進泰柬邊境築牆計劃，並堅持主張邊境檢查站應保持關閉。

這次選舉還同步舉行修憲公投，約六成選民支持新憲法，支持保留現行憲法的僅佔32%。

人民黨是推動修憲的主要政黨，它慘遭滑鐵盧，對許多年輕選民來說是一記重錘，社媒平台充斥對改革倒退的不滿意見。

結果公布數小時間，有百萬成員的Facebook群組「逃離泰國行動」湧現數十條帖子和數百條評論。有成員說：「這讓我下定決心，必須搬走（出國）。」

泰國當前面臨競爭力衰退、外國投資者謹慎觀望、美國高關稅，以及人口老齡化等多重挑戰；冠病疫情以來，泰國年均經濟增速僅約1%，遠低於越南和印尼等東南亞國家。

在這個大背景下，年輕選民一再對政治感到失望，可能加速人才流失，進而給泰國發展帶來更大壓力。阿努廷能否憑藉在選舉中的強勢表現，扭轉經濟頹勢，備受關注。

富國銀行策略師麥肯納（Brendan McKenna）認為，泰自豪黨獲勝後可能有助於泰國整體政策的延續性和穩定：「市場通常青睞政策的確定性，而執政黨勝選提供了更多確定性。」

延伸閲讀：柬泰邊境再交火 大批小學生「背書包逃命」 附近村民緊急撤離

+ 7

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

