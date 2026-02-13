特朗普宣布廢除奧巴馬「溫室氣體危害認定」　撤銷車輛排放標準

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月12日宣布，宣布廢除前總統奧巴馬（Barack Obama）時代得出的「危害認定」（Endangerment Finding），即溫室氣體排放危害人類健康，而該發現曾是聯邦氣候法規的法律依據。與此同時，特朗普政府還終止了所有車輛和引擎的聯邦溫室氣體排放標準。



據路透社報道，自特朗普2025年1月重返白宮以來，就推出一系列旨在鬆綁開發化石燃料以及對推廣潔淨能源不利的放鬆監管措施。

特朗普宣布廢除「溫室氣體危害認定」：

特朗普表示：「按照美國環保署（EPA）剛完成的程序，我們正式終止了所謂的「危害認定」。這項奧巴馬時代的災難性政策嚴重損害美國汽車工業，並推高消費者的買車成本。」他還稱這是史上最大的放鬆監管行動。

據報道，特朗普過去一直認為氣候暖化是一場「騙局」，並主導美國退出《巴黎協定》。這讓對全球暖化貢獻最大的美國，脫離國際應對氣候變化的協議，此外，特朗普還取消了前總統拜登（Joe Biden）時代推出，旨在加速推廣電動車和可再生能源的稅收抵免政策。

報道指，美國於2009年首次採納「危害認定」原則，並據此促使環保署採取行動，以遏制車輛、發電廠和其他行業排放的二氧化碳、甲烷以及其他四種溫室氣體。

這項認定源自於最高法院在2007年的一宗裁決，該裁決認定環保署有權根據《清潔空氣法》（Clean Air Act）監管二氧化碳和其他溫室氣體的排放。

廢除「危害認定」將取消對汽車進行測量、報告、認證和遵守聯邦溫室氣體排放標準的監管要求，但最初可能不適用於發電廠等固定污染源。

美國環保署表示，廢除該原則並終止車輛排放標準將為美國納稅人節省1.3萬億美元（約10.2萬億港元），惟前朝政府則表示，這些規定將透過降低燃料成本和其他方面的節省，為消費者帶來淨收益。

2026年2月12日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮宣布廢除一項有關溫室氣體排放危害人類健康的科學結論，此舉取消了聯邦氣候法規的法律依據。（Reuters）

前總統奧巴馬發文抨擊特朗普廢除「溫室氣體危害認定」：

前總統奧巴馬在網上發文，猛烈抨擊特朗普的這一舉動，稱如果沒有危害認定，「我們將更不安全、更不健康，也更無力應對氣候變化。這一切都是為了讓化石燃料行業賺更多的錢。」