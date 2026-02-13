美民主黨不滿ICE執法阻撥款法案通過　國土安全部或面停擺危機

美國參議院2月12日因民主黨阻撓，未能通過一項為國土安全部（DHS） 提供資金的法案，或導致該機構本週末停擺。在兩名美國公民因移民與海關執法局（ICE）執法遭殺害後，民主黨呼籲加強對ICE的監督，提出包括禁止執法人員戴口罩、佩戴隨身執法攝錄機等要求，惟特朗普（Donald Trump）政府拒絕滿足民主黨對ICE運作方式改革的要求。



綜合外媒報道，美國眾議院上月通過一項旨在為國土安全部提供資金至9月的撥款法案。該法案周四在參議院的最終投票結果為52票贊成、47票反對，未能獲得打破阻撓議事所需的60票。

如果停擺真的發生，國土安全部下屬多個關鍵機關將受到影響，包括聯邦緊急事務管理局、運輸安全管理局以及海岸警衛隊。

2026年2月12日，美國參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）在國會山莊向媒體發表演說。（Reuters）

面對民主黨人的監督訴求，共和黨人僅支持執法記錄儀要求，但對其他建議均持反對態度，他們認為這些建議會束縛執法人員的手腳，致兩黨在訴求上仍存在巨大分歧。

美國明尼蘇達州1月24日發生ICE執法人員槍殺一名男子後，當地大批民眾舉行悼念活動。（Reuters）

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周四在新聞發布會上表示，「幾週以來，我們一直在推動ICE常識性改革，這些改革正是美國各地地方警察和治安官日常遵循的做法。今天的投票是對共和黨人的一次有力警告。民主黨絕不會支持為混亂開出空白支票」