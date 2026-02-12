美國會預算辦公室警告　長期財政或不可持續

雖然關稅收入讓美國政府本財年首四個月的財政赤字降低17%，不過美國國會預算辦公室（CBO）警告，特朗普政府的大規模減稅等經濟計劃將推高赤字，未來10年的「財政路徑不可持續」。



美財政部星期三（2月11日）公布，1月份的赤字較去年同期下降26%至950億美元，2026財年從去年10月起至今年1月的首四個月赤字也下降17%至6970億美元。這主要是因為特朗普總統的關稅政策推動海關稅收在這期間大增逾300%至1177億美元。

不過，據CBO同天發布的《2026年至2036年預算與經濟展望》報告，假設關稅政策不變，關稅收入未來10年雖可削減3萬億美元赤字，但不足以抵消特朗普政府「大而美」法案在未來10年將造成的4.7萬億美元赤字。減少移民的政策估計也會將赤字推高5000億美元。

2025年9月24日，美國華盛頓特區國會山，遊客在美國國會大廈附近行走。（Reuters）

綜合這些因素，CBO預測，本財年的赤字將略增至1.853萬億美元，佔國內生產總值（GDP）的5.8%，並持續增至2036財年達3.1萬億美元，GDP佔比也升至6.7%。

國債利息成本是推高赤字的一大因素，估計從本財年的1萬億美元增至2036年達2.1萬億美元，GDP佔比也從3.3%升至4.6%。

CBO主任斯瓦戈爾在聲明中警告，這樣的財政路徑不可持續。他說：「由於失業率預計低於5%，如此龐大而持久的赤字，從歷史數據看顯得不尋常。」

不過，白宮發言人德賽宣稱，這是因為CBO低估了經濟增長率。「歸功於特朗普總統的經濟政策，較低的赤字和更高的增長率將削減美國債務比率，而不是推高。」

CBO預測美國經濟今年可增長2.2%，未來10年逐漸下滑至平均1.8%。特朗普政府則預測美國經濟今年可增長3%至4%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

