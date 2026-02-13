美國土安全部陷停擺危機缺資金　ICE職員無薪上班？｜新聞背後

美國國土安全部（DHS）資金即將於2月14日到期，由於參議院民主、共和兩黨針對移民執法改革談判陷入僵局，美國參議院未趕及推動一項為國土安全部提供資金的法案，12日的程序投票未達到所需票數，若13日結束前未有突破進展，國土安全部或陷停擺。



哪些部門會停擺？

國土安全部是龐大聯邦機構，包括移民及海關執法局（ICE）負責境內執法、海關與邊境保護局（CBP）負責守護邊境、運輸安全管理局（TSA）執行機場安檢、聯邦緊急事務管理署（FEMA）統籌災害應變等。

《紐約時報》指出，ICE、CBP作為核心機構，將是受停擺影響較小的部門，ICE僱用約2.2萬人，CBP僱用逾6萬人，其工作被視為對公共安全至關重要，但也因此即使在未獲發薪的情況下，員工也可能會遭法律要求繼續工作。

運輸安全管理局（TSA）約95%員工也會在停擺情況下遭要求上班，其他一些部門也會有眾多員工要無薪上班，例如是特勤局（94%）、聯邦緊急事務管理局（85%）等。

示威者於2026年1月23日在明尼蘇達州明尼阿波利斯參加「ICE Out」抗議日的集會與遊行。社區領袖、宗教領袖與工會呼籲明尼蘇達州居民參與他們所稱的「行動日」，在這場全州總罷工期間，預計有數百家本地企業關閉，以抗議該地區的移民執法行動。（Getty）

為何會引發停擺？

這次國土安全部面臨停擺的根源，在於明尼阿波利斯（Minneapolis）發生的致命執法事件所引爆的兩黨激烈對抗。上個月，兩名美國公民在該市被聯邦移民執法（ICE）人員槍殺，激起民主黨強烈不滿。

2026年1月10日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯，美國移民及海關執法局（ICE）人員槍殺古德（Renee Nicole Good），民眾進行抗議移民執法遊行。（Reuters）

為了反制，民主黨人拒絕批准該部門的預算，除非共和黨同意附加嚴格的改革條款，包括強制移民官員執法時必須表明身份、摘下口罩，以及進入私人領地逮捕前需取得司法搜查令。

然而，共和黨及特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府認為這些要求過度束縛執法手腳，斷然拒絕讓步，雙方在最後期限前僵持不下，最終導致參議院程序投票失敗，讓國土安全部陷入資金斷流的危機。